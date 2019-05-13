Yeni iPhone XR çift arka kamerayla geliyor!
iPhone XR ile iyi bir satış rakamına ulaşan Apple, yeni XR modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Çift arka kamerayla gelmesi beklenen cihazın çeşitli özellikleri ortaya çıktı.
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak öne çıkardığı iPhone XR, yeni modeliyle beraber tekrar sahne alacak. Steve H. McFly adındaki Twitter hesabı tarafından iPhone XR hakkında çeşitli sızıntılar paylaşıldı.
iPhone XR tek kamerasına rağmen oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyordu. Yeni XR modeline bir kamera daha eklemeye karara veren Apple, kare bir çerçevenin içine çift kamerayı yerleştirmiş. Cihazın ön tarafına geldiğimizde ise ilk modele göre bir fark gözükmüyor.
A13 Bionic işlemciden güç alacak yeni iPhone XR, 8 W'lık şarj desteğini barındıracak. Merakla beklenen yeni iPhone XR'ın her yıl olduğu gibi Eylül ayında düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle