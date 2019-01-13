Yeni iPhone modellerine süper hızlı WiFi teknolojisi
Apple'ın bu yıl tanıtmayı planladığı iPhone XI (iPhone 11) ve iPhone XI Max, süper hızlı WiFi teknolojisiyle birlikte gelecek.
Yeni iPhone modelleri pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Bunlardan biri de WiFi hızınızı 'uçuracak' yeni bir teknoloji olacak. Eski iPhone modellerine kıyasla süper hızlı WiFi teknolojisi sayesinde yeni modeller yüzde 30 oranında WiFi'a daha hızlı bağlanacak ve dosya alış verişi yapabilecek.
WiFi 6 adı verilen bu yeni nesil ağ teknolojisi en yeni amiral telefonlarda yavaş yavaş kullanılmaya başlıyor. Bunlardan biri de iPhone XI olacak. WiFi 5'e göre hayli hızlı olan yeni teknoloji, bir bölgede aynı anda birçok cihazın kablosuz bağlantı kurabilmesine olanak veriyor.
1 GHz ve 5 GHz bantlarına ek olarak 2.4 GHz bandında da çalışacak olan Wi-Fi 6, bu bantlarda iletişim kuran telefonlar, tabletler ve diğer donanımlarla da iletişime imkan sağlayacak.
Diğer yandan yeni iPhone'ların arka yüzünde 3 kamera olacağı da tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle