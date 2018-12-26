Yeni iPhone işte böyle olacak! Apple'ın gizli planı...
Dünya devi Apple, çentikli ekrana veda etmeye hazırlanıyor. iPhone X ile birlikte tepedeki çentiği hayatımıza dahil eden şirket, kullanıcıların bu görüntüden rahatsız olmasından öte ekranı tam olarak kullanabilmek için yeni çözüm yolları arıyor. Bakın yeni iPhone nasıl görünüyor? İşte Apple'ın yeni iPhone'uyla ilgili gizli planı...
Apple, 2020 yılında çıkaracağı yeni iPhone modellerinde en çok değiştirmek istediği 'şey' çentikli ekran tasarımı olacak. Şirketin planı, bu çentikten kurtulmak ve ekranı olabildiğince genişletmek. Apple'a yakın kaynaklardan biri olan Ice Universe, Apple'ın çentiksiz ekran tasarımına sahip iPhone modellerini 2020 yılında karşımıza çıkaracağına dikkat çekerken, bu gecikmenin sebebi de Face ID teknolojisinden kaynaklanıyor.
Zira yeni Face ID teknolojisi üzerinde kamera ile birlikte bir dizi sensör bulunuyor ve bunu çentiksiz bir ekranda ufacık bir kamera deliğine sığdırmak kısa sürede mümkün görünmüyor.
Çentikli ekran yapısının değişmesiyle birlikte iPhone'ların tasarımında da önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Ancak şu an internete sızan görüntüler konsept tasarımlardan ibaret.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle