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    Yeni iPad Pro'yla gelen ilginç özellik

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Çok yakında tanıtılacak yeni iPad'in, iPad Pro'nun bu özelliğine sahip olacağı düşünülüyor. Üstelik sırada iPhone'lar da var!

    iPad Pro için özel olan Apple Pencil, çok yakında tüm Apple cihazlarını destekleyebilir. Söylentilere göre bu yıl gelecek yeni iPad, beraberinde yeni iPhone'lar ile uyumlu bir Apple Pencil'ı da getirecek.

    27 Mart'ta gerçekleşecek olan Apple'ın etkinliğinde yeni iPad'in odak noktası olması bekleniyor. Bu yeni iPad'in, 9.7-inçlik hesaplı iPad'in yerini alacağı söyleniyor. Tüketici modeli 329 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek ama eğitim sektörünü hedef alan modelin daha hesaplı olması bekleniyor. KGI Securities'den Ming-Chi Kuo, yeni iPad'in Apple Pencil'ı destekleyeceğini iddia ediyor.

    Kuo'ya göre Apple'ın bu hareketi, Apple Pencil destekleyen ürünleri arttırma girişiminin bir ön adımı. Daha önce duyduğumuz bir söylenti, 2019'da gelecek olan bir iPhone modelinin beraberinde Apple Pencil bulunacağını iddia ediyordu. Samsung Galaxy Note serisinin piyasada rakibi olmadan kalemli telefonlar talebini karşılıyor olması Apple'ın nihayet dikkatini çekmiş olabilir.

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    Etiketler: tablet
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