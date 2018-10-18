Yeni iPad Pro, iPhone XS'teb bile hızlı olacak!
Apple'ın iPad Pro 2018 tableti, işlem gücüyle iPhone XS'i bile fena halde gölgede bırakabilir!
Apple'ın uzun zamandır sızıntılara maruz kalan gelecek tableti iPad Pro 2018, yakında tanıtılacak. Tablet hakkında gelen yeni bilgiler ise, bazı şeylerin beklediğimiz gibi olmayacağını gösteriyor. Özellikle iPad Pro'nun işlemci gücünün.
iPad Pro 2018'in A11X işlemcisi ile geleceği varsayılıyordu. Ancak görünüşe göre beklentiler bu şekilde olsa da, karşımıza farklı bir işlemci ile çıkacak yeni tablet. iPhone X ile geçtiğimiz yıl işlemcisini A11 Bionic'e yükselten Apple, yeni iPad Pro'sunda da muadil A11X CPU'ya yer vermeyecek gibi. Zira yeni yayınlanan 9to5mac raporu, yeni iPad Pro'nun A12 Bionic işlemciyi temel alacağını gösteriyor.
Apple, muhtemelen iPad Pro 2018'de, 7 nm mimarisine sahip A12 Bionic işlemci üzerine inşa edilen yeni A12X işlemciye sahip olacak. Bu yılki iPhone XS ve iPhone XS Max'te yer alan A12 işlemciden daha hızlı bir versiyon olacak olan A12X işlemci, böylece iPad Pro'yu, Apple'ın yeni akıllı telefonlarından daha güçlü bir cihaz yapacak.
9to5mac'in haberine göre A12X işlemcinin parça numarası T8027 olarak belirtiliyor. İşlemcinin kod adı da Vorteks olarak biliniyor. Ayrıca raporda, Apple'ın yeni iPad Pro için Face ID, Thunderbolt ve Apple Pen üzerinde de önemli güncellemeler yapacağı belirtiliyor. Elbette bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ancak lansmanda öğrenebileceğiz. Ancak bu söylentiler bile, Apple'ın yeni mobil cihazı için heyecan yaratmaya yetecek cinsten.
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