Yeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler

Kullanıcılarına birçok iletişim avantajı sunan dijital medya kanalları, tüm işletmeler için artık vazgeçilmez bir pazarlama alanı. Özellikle de yeni girişimciler için… Peki, yeni girişimciler dijital mecraları nasıl kullanmalı ve sosyal medya iletişimini nasıl kazanca çevirmeli; işte cevabı:

Ana iletişim mecranızı belirleyin

Elbette aynı anda tüm dijital iletişim kanallarını kullanabilir, sosyal medyada proaktif bir iletişime başlayabilirsiniz. Ancak hedef kitlenizin daha aktif olduğu mecrayı bulup oraya odaklanmanız size zaman kazandıracaktır. Elinizdeki reklam bütçesini de ağırlıklı olarak belirlediğiniz bu mecrada kullanabilirsiniz. Bu yöntem çok daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Tabii önce ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi demografik özellikleri ve psikografik yapısıyla çok iyi tanımanız, analiz etmeniz gerekiyor. Örneğin; hedef kitlenizde z kuşağındaki gençler varsa, YouTube ve Instagram ağırlıklı bir iletişim planı hazırlayabilirsiniz.

Sürekli arayışta olun

Sosyal medya var olmadan önce sektör profesyonellerine ulaşmak, yeni insanlarla tanışmak ve yeni müşteriler bulmak oldukça zordu; ancak günümüzde özellikle LinkedIn üzerinden bunu hiç yorulmadan yapabilir, profesyonellerle bağlantı kurabilir, ürün veya hizmetinizin tanıtımını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Büyük büyük şirketlerin, büyük büyük isimli yöneticilerinden de çekinmenize hiç gerek yok; sosyal medyada hepimiz aynı dijital dünyanın insanlarıyız, yani biz bizeyiz…

Güven veren beğeni ve takdirleri sergileyin

Günümüzün internet kullanıcıları, dijital platformlardan alışveriş yapmadan önce aradıkları ürünü veya hizmeti uzun uzun inceleyip farklı seçeneklerle karşılaştırma alışkanlığı kazanmış durumda. En çok dikkat ettikleri şeyler de daha önce o ürün ve hizmetle ilgili yapılmış yorumlar. Bu nedenle hedef kitlenizdeki kişilerin, işletmeniz hakkında olumlu yorumlar yapması büyük önem yaşıyor. Bu noktada da yapmanız gereken şey çok basit; gerek web sitenizde gerekse sosyal medya sayfalarınızda müşterilerinizden aldığınız olumlu geri dönüşleri gururla sergileyin. Tabiri caizse hedef kitlenizin gözüne sokun. Potansiyel müşterileriniz güvenilir olduğunuza dair ikna edici bir kanıt gördüğünde sizi tercih etmesi işten bile değil…

Görsel iletişimin gücüne inanın

Söz konusu dijital platformlarda alışveriş süreçleri ve ürün pazarlama olunca, başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri de görsel iletişim unsurları. Mesela, sosyal medya hesaplarınızda ve web sitenizde doğru ışık ve açıyla çekilmiş ürün fotoğrafları varsa 1-0 öndesiniz. Ama amatörce çekilmiş fotoğraflarla, kurumsal kimlik standartlarına sahip olmayan görsel tasarımlarla hedef kitleye ulaşmaya çalışıyorsanız, geçmiş olsun... Bu arada, profesyonel dedik ama şunu da unutmadan söyleyelim; örneğin Shutterstock gibi profesyonel görsel kaynaklardan dahi faydalansanız, amatör ve yapay bir görsel imajdan kurtulamayabilirsiniz. İşte bu yüzden, web siteniz başta olmak üzere, tüm sosyal medya sayfalarınızdaki görsel ögeleri, kurumsal bir bütünlük içinde, akıllıca kullanmaya gayret edin.

Periyodik ve proaktif iletişimden vazgeçmeyin

Günümüzde takipçi sayısı en yüksek markalara, kurumlara ve işletmelere baktığımızda göreceğimiz en büyük ortak noktalar, en az 2 günde bir paylaşım yapıyor olmaları ve gelen tüm yorum ve mesajları çok kısa sürelerde cevaplıyor olmaları diyebiliriz. Çünkü söz konusu sosyal medya ve dijital mecralar olduğunda devamlılık ve proaktiflik kadar önemli bir şey yok. Paylaşımlarınızı bir düzene oturmak ve sayfalarınızı boş bırakmamak hem takipçi kazanmanız hem de etkileşimi artırmanız açısından oldukça önemli. Ayrıca, size temas eden kullanıcıları o anda kazandınız kazandınız; eğer gecikirseniz, potansiyel müşteri adayınız, dijital mecralardaki sayısız seçenekten birine doğru çoktan yol almış olur.





Şinasi Furkan AVCI

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