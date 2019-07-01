Yeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler
GeriTeknoloji Yeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
01.07.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Yeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni girişimcilere can simidi olacak dijital tavsiyeler

Marka ve hizmet bilinirliğini artırmak, daha fazla ürün satmak, müşterilerle iletişime geçmek, potansiyel müşterilere ulaşmak, kriz süreçlerini yönetmek, daha fazla konuşulur olmak, büyümek ve daha fazla kazanç elde etmek… İşte günümüzde birçok markanın, kurumun, işletmenin ortak hedefleri bunlar ve hepsinin bu hedeflere ulaşmak için kullandığı ortak bir silah var: Dijital İletişim!

Kullanıcılarına birçok iletişim avantajı sunan dijital medya kanalları, tüm işletmeler için artık vazgeçilmez bir pazarlama alanı. Özellikle de yeni girişimciler için… Peki, yeni girişimciler dijital mecraları nasıl kullanmalı ve sosyal medya iletişimini nasıl kazanca çevirmeli; işte cevabı:

Ana iletişim mecranızı belirleyin

Elbette aynı anda tüm dijital iletişim kanallarını kullanabilir, sosyal medyada proaktif bir iletişime başlayabilirsiniz. Ancak hedef kitlenizin daha aktif olduğu mecrayı bulup oraya odaklanmanız size zaman kazandıracaktır. Elinizdeki reklam bütçesini de ağırlıklı olarak belirlediğiniz bu mecrada kullanabilirsiniz. Bu yöntem çok daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Tabii önce ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi demografik özellikleri ve psikografik yapısıyla çok iyi tanımanız, analiz etmeniz gerekiyor. Örneğin; hedef kitlenizde z kuşağındaki gençler varsa, YouTube ve Instagram ağırlıklı bir iletişim planı hazırlayabilirsiniz.

Sürekli arayışta olun

Sosyal medya var olmadan önce sektör profesyonellerine ulaşmak, yeni insanlarla tanışmak ve yeni müşteriler bulmak oldukça zordu; ancak günümüzde özellikle LinkedIn üzerinden bunu hiç yorulmadan yapabilir, profesyonellerle bağlantı kurabilir, ürün veya hizmetinizin tanıtımını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Büyük büyük şirketlerin, büyük büyük isimli yöneticilerinden de çekinmenize hiç gerek yok; sosyal medyada hepimiz aynı dijital dünyanın insanlarıyız, yani biz bizeyiz…

Güven veren beğeni ve takdirleri sergileyin

Günümüzün internet kullanıcıları, dijital platformlardan alışveriş yapmadan önce aradıkları ürünü veya hizmeti uzun uzun inceleyip farklı seçeneklerle karşılaştırma alışkanlığı kazanmış durumda. En çok dikkat ettikleri şeyler de daha önce o ürün ve hizmetle ilgili yapılmış yorumlar. Bu nedenle hedef kitlenizdeki kişilerin, işletmeniz hakkında olumlu yorumlar yapması büyük önem yaşıyor. Bu noktada da yapmanız gereken şey çok basit; gerek web sitenizde gerekse sosyal medya sayfalarınızda müşterilerinizden aldığınız olumlu geri dönüşleri gururla sergileyin. Tabiri caizse hedef kitlenizin gözüne sokun. Potansiyel müşterileriniz güvenilir olduğunuza dair ikna edici bir kanıt gördüğünde sizi tercih etmesi işten bile değil…

Görsel iletişimin gücüne inanın

Söz konusu dijital platformlarda alışveriş süreçleri ve ürün pazarlama olunca, başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri de görsel iletişim unsurları. Mesela, sosyal medya hesaplarınızda ve web sitenizde doğru ışık ve açıyla çekilmiş ürün fotoğrafları varsa 1-0 öndesiniz. Ama amatörce çekilmiş fotoğraflarla, kurumsal kimlik standartlarına sahip olmayan görsel tasarımlarla hedef kitleye ulaşmaya çalışıyorsanız, geçmiş olsun... Bu arada, profesyonel dedik ama şunu da unutmadan söyleyelim; örneğin Shutterstock gibi profesyonel görsel kaynaklardan dahi faydalansanız, amatör ve yapay bir görsel imajdan kurtulamayabilirsiniz. İşte bu yüzden, web siteniz başta olmak üzere, tüm sosyal medya sayfalarınızdaki görsel ögeleri, kurumsal bir bütünlük içinde, akıllıca kullanmaya gayret edin.

Periyodik ve proaktif iletişimden vazgeçmeyin 

Günümüzde takipçi sayısı en yüksek markalara, kurumlara ve işletmelere baktığımızda göreceğimiz en büyük ortak noktalar, en az 2 günde bir paylaşım yapıyor olmaları ve gelen tüm yorum ve mesajları çok kısa sürelerde cevaplıyor olmaları diyebiliriz. Çünkü söz konusu sosyal medya ve dijital mecralar olduğunda devamlılık ve proaktiflik kadar önemli bir şey yok. Paylaşımlarınızı bir düzene oturmak ve sayfalarınızı boş bırakmamak hem takipçi kazanmanız hem de etkileşimi artırmanız açısından oldukça önemli. Ayrıca, size temas eden kullanıcıları o anda kazandınız kazandınız; eğer gecikirseniz, potansiyel müşteri adayınız, dijital mecralardaki sayısız seçenekten birine doğru çoktan yol almış olur. 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?