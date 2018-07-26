Yeni dönem resmen başladı: Facebook'ta video izlerken artık...
Facebook, arkadaşlarınızla birlikte video izlemenizi sağlayan Watch Party işlevini aylar süren testlerin ardından kullanıma açıyor.
Watch Party ile videoyu dijital bir oturma odasındaymış gibi aynı anda izleyebiliyorsunuz. Bugün tüm Facebook gruplarına sunulmaya başlanan işlev, Facebook sayfalarında da (Pages) test edilecek. Sosyal dev, işlevin kişisel profillere ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.
Facebook, video alanında son iki senedir ciddi girişimlerde bulunuyor. Videolara, özellikle canlı videolara akışlarda öncelik veren firma, geçen sene kendi TV dizileri için Watch adlı bir hizmet duyurmuştu.
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