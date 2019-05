Yeni Call of Duty: Modern Warfare resmen geliyor!

Call of Duty’nin en meşhur serisi beklentiyi yüksek tutarak, 25 Ekim’de Call of Duty: Modern Warfare çıkışıyla baştan aşağıya güçlü bir deneyimi sizlere sunacak. Activision ve Infinity Ward tarafından geliştirilen yepyeni oyun, oyuncuları, günümüz dünyasında bir anlık kararların global dengeleri nasıl değiştirebileceğini sunarak sizi içine çekecek. Yeni Modern Warfare ,kalbinizi yerinden çıkaracak destansı bir single-player hikaye, aksiyon dolu bir multi-player oyun alanı ve yeni takım oyunu içeriği ile dolu bütünleşik anlatı deneyimini sizlere sunacak.



Infinity Ward Stüdyo Eş Başkanı Dave Stohl,“Bu, her yönüyle yeniden yaratılmış bir Modern Warfare” diyor. “Bizler, kuralların gri ve savaş çizgilerinin bulanık olduğu, bugünün dünya manşetlerinden ilham aldığımız duygu yüklü bir deneyim yarattık. Oyuncular, ikonik Avrupa şehirlerine ve Orta Doğu’nun patlamaya hazır atmosferine doğru, heyecan dolu ve kalpleri yerinden çıkaracak görevle için çeşitli uluslararası özel kuvvetlerin ve özgürlük savaşçılarının arasına katılacaklar. Ekim’de, bu yoğun ve heyecan verici oyunu, oyun severlerin oynaması için sabırsızlanıyoruz.’’.



Infinity Ward Kreatif Direktörü ve Stüdyo Eş Başkanı Patrick Kelly, “Her tasarım aşaması, oyuncuların düşüncesine dayanarak yapıldı,” dedi. “Modern Warfare çıkışıyla, topluluğumuza adım atmış olacağız. İlk olarak, Modern Warfare’in PC ve konsolun cross-play desteğiyle birlikte oynanabilmesini planlıyoruz. İkinci olarak, her zamanki ‘season pass’ i ortadan kaldırıyoruz, böylelikle sizlere çıkış sonrasında, daha fazla ücretsiz harita ve içerik sunabileceğiz. Bu daha başlangıç – bundan çok daha fazlası gelecek.”

Call of Duty: Modern Warfare sizlere yeni motor geliştirmeleriyle sürükleyici ve foto-gerçekçi bir deneyim sunacak. Yeni teknolojimiz, görsel mühendislikte en son gelişmelerden; son teknoloji ürünü fotogrametriye izin veren fiziksel temelli materyal sistemi, yeni hibrid yayın aktarım sistemi, yeni PBR işleme sistemi, dünya hacmine dayalı aydınlatma, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) ve dahası yeni bir GPU geometrisi aktarım hattını kullandı.



Spektral dönüştürme, oyun içinde hem termal hem de gece görüşlü görüntülemelerde termal ısı radyasyonu ve kızılötesi tanımlama sağlar. Teknik yatırımlarımız, en yeni ses araç takımlarını, en yeni ses simülasyon efektleriyle birlikte, tam Dolby ATMOS'u içeren platformlarda desteklenirken, en yeni animasyon sistemini sağlıyor.

Bugünden itibaren, oyun severler, Modern Warfare’in dijital versiyonunu ön sipariş ile edinebilirler ve hemen oyunda kullanılmak üzere bir Call of Duty: Black Ops 4 “prestige token” kazanabilirler.

Call of Duty: Modern Warfare tüm dünyada; PlayStation 4, Xbox One ve PC ile aynı anda, 25 Ekim’de çıkması planlanmış. Oyunun PC versionu, geliştirici partneri Beenox, Blizzard Battle.net ve Blizzard Entertainment’ın online oyun platformunda oynanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Call of Duty: Modern Warfare, yayıncısı Activision, ödüllü geliştiricisi Infinity Ward, ek destekçi geliştiricisi Raven Software ve tüm iştirakleri tamamen Activision Blizzard’a ait.

Academy of Interactive Arts and Sciences “Game of the Year” ödülü de dahil olmak üzere, 2007 yılında piyasaya sürüldükten sonra sayısız ödül ve onur kazanan, original Call of Duty 4: Modern Warfare her yerde hayranlarının kalbini kazanarak dünya çapında beğeni topladı. Ardından gelen iki seride Modern Warfare, tarihinin en ikonik ve tasarımsal olarak güçlü oyun serilerinden biri olarak silinmez bir iz bıraktı.