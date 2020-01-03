Yeni bisiklet ve motosikletler görücüye çıkıyor

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul fuarı, sektörle 12. buluşmasına hazırlanıyor. 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuarın erken dönem biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, her yıl olduğu gibi ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez yakından görme fırsatını yakalayacaklar. Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Fuar organizatör şirketi Messe Frankfurt’un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan Motobike Istanbul’a ev sahipliği yapıyoruz. Motobike Istanbul’da 2019 yılında 255 katılımcı 99,231 ziyaretçi ile bir araya geldi. Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek, gösteri alanında ise motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler olacak” dedi.