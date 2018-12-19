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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.12.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Yeni bir Windows sıfır gün açığı keşfedildi

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Yeni bir Windows sıfır gün açığı keşfedildi

Kaspersky Lab teknolojileri, Windows işletim sistemi çekirdeğinde yeni bir açığı otomatik olarak tespit etti. Bu açık son üç ayda keşfedilen üçüncü sıfır gün açığı oluyor.

Son keşfedilen açıktan (CVE-2018-8611), Orta Doğu ve Asya’da az sayıda kişiyi hedef alan bir zararlı yazılımın yararlandığı belirlendi. İşletim sisteminin çekirdek modu modülünde yer alan açık ciddi tehlike oluşturuyor. Bu açık sayesinde, Chrome ve Edge gibi modern web tarayıcılarında bulunan açık kapatma mekanizmalarının çevresinden dolaşılabiliyor. Keşfedilen açık Microsoft’a bildirildi ve ilgili yama yayınlandı.

Saldırganların sistemlere ve cihazlara erişmek için yararlandığı, önceden bilinmeyen ve bu nedenle yamanmamış yazılım hatalarına sıfır gün açığı adı veriliyor. Tespit edilmesi zor olan bu açıklar tehdit grupları için oldukça değerli. 

Daha önce keşfedilen ve Microsoft’un Ekim ve Kasım aylarında yayınladığı yamalarla kapattığı iki açık (CVE-2018-8589 ve CVE-2018-8453) gibi, bu son açık da Orta Doğu ve Afrika’daki kurbanları hedef alan bir saldırıda tespit edildi. CVE-2018-8589 adlı açıktan yararlanan zararlı yazılıma “Alice” adını veren geliştiriciler, son açığı kullanan yazılıma ise “Jasmine” ismini koydu. Kaspersky Lab araştırmacıları yeni açıktan birçok tehdit grubunun yararlandığına inanıyor. Bunlar arasında yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit (APT) olan Sandcat de yer alıyor. 

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, “Birkaç ay içinde üç adet çekirdek modu sıfır gün açığının tespit edilmesi, ürünlerimizde bu tür gelişmiş tehditleri tespit edebilen en iyi teknolojilerin kullandığının bir kanıtı. Kurumların kendilerini korumak için, uç nokta koruması ile gelişmiş tehdit tespit platformunu bir araya getiren bir çözüm kullanmak zorunda olduğunu anlaması çok önemli.” dedi.

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