Yeni başlayanlar için Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ipuçları

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin bir yandan asıl işlerine odaklanırken, bir yandan işlerini online dünyada büyütmek için hangi adımları atmaları gerektiğini bilmek konusunda zorluk çektiğinin farkındayız. Bugün, bir işletme web sitesine sahip olmanın gerekliliği konusundaki farkındalık giderek artıyor ancak küçük işletme sahipleri kendi web sitelerini kurmak konusunda rahat olmayabilir ve web sitelerinin işletmelerini büyütmelerine nasıl yardımcı olacağına dair bilgi sahibi olmayabilir. Bir web sitesi kurup insanların ziyaret etmesini beklemek yeterli değil. Görünürlük için sosyal medya pazarlama, e-posta pazarlama ve tabii ki SEO gibi araçlardan da faydalanmaları gerekiyor. GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama Araçları ile tüm bunları bir araya getirerek onlara online varlıklarını kolayca ve uygun maliyetle oluşturma, yönetme ve büyütme konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz.”

GoDaddy, arama motoru sıralamalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla küçük işletme sahipleri ve girişimciler ile aşağıdaki SEO ipuçlarını paylaştı:

Anahtar kelime araştırması yapın

Ürün ve/veya hizmetlerinizi arayanların sizi bulmasına yardımcı olacak anahtar kelimeleri ararken kendinize şu soruyu sormanız faydalı olabilir: “Biri, benim işletmemi tanımlarken hangi kelimeleri kullanırdı?” Örneğin, bir restoran sahibiyseniz, “restoran” gibi genel bir anahtar kelime ile başlayabilirsiniz. İşletmenizle ilgili farklı ayrıntıları da dahil ederek, biraz daha belirli kelime gruplarına odaklanabilirsiniz. Örneğin, “İstanbul’da balık restoranı.” Bu süreçte işletmenize uygun anahtar kelimeler seçmeniz önemli. Bir anahtar kelime listesi oluşturduktan sonra Google Anahtar Kelime Planlayıcı gibi araçlardan faydalanarak arama hacimlerini görüntüleyebilir, yani kaç kişinin online arama yaparken sizin seçtiğiniz kelimeleri kullandığını görebilirsiniz. Google Trends gibi araçlar da bölgenizdeki popüler aramaları görüntülemenizi sağlayarak, hangi kelimelere odaklanacağınıza dair seçim yapmanıza yardımcı olabilir.

Anahtar kelimelerinizi kullanarak kaliteli içerik üretin

Web sitenize yazı, görsel ve video eklerken odaklanmak istediğiniz anahtar kelimeleri entegre etmeye dikkat edin. Bunu doğal bir şekilde yapmanız da önemli; oluşturduğunuz içeriklerin bilgilendirici, kolay takip edilebilir olması ve ziyaretçilerinize değer sunması gerekiyor. Balık restoranı örneğini ele alırsanız, “Hakkımızda” ve “Menü” sayfalarınızda “balık restoranı” anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Bir blog sayfası oluşturursanız işletmenizle ilgili güncel bilgiler, iş alanınızla ilgili bilgilendirici makaleler paylaşabilir ve blogunuzu düzenli bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Araç aynı zamanda Google Benim İşletmem hesabı oluşturulması ve yönetilmesini sağlamasına ek olarak kaliteli, kişiselleştirilmiş anahtar kelime önerilerinde de bulunuyor.

Hız ve mobil için optimizasyon yapın

Mobil kullanımın artmaya devam ettiğini ve insanların bilgiye mümkün olan en kısa sürede ulaşmak istediğini göz önünde bulundurduğunuzda web sitenizin mobil uyumlu ve yeterince hızlı olması da SEO sonuçlarınızı etkiliyor. Dotcom-Monitor verilerine göre tüketicilerin yüzde 47’si web sitelerinin masaüstünde 2 saniye veya daha kısa sürede yüklenmesini bekliyor. Mobil kullanıcıların ise yüzde 53’ü bir web sitesi 3 saniyede yüklenmediği takdirde siteyi terk ediyor. Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin her zaman web profesyonellerine ayıracak bütçeleri bulunmuyor ve bu da yüksek performanslı bir araç seçmelerini daha önemli kılıyor.

Performans ölçümü ve gerekli iyileştirmeleri yapın

Online dünyanın kuralları hızlı ve sık bir şekilde değişiyor. Bu nedenle web sitenizin performansını düzenli bir şekilde ölçümlemeniz ve gerekli olduğunda iyileştirmeler yapmanız önemli. Google Analytics gibi araçlarla ziyaretçilerinizin web sitenizi nasıl bulduğuna ve kullandığına dair trafik kaynakları, hangi sayfaları kaç kere ziyaret ettiler, sayfalarda ne kadar süre kaldılar gibi verileri alabilirsiniz.