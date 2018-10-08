Yeni Apple Watch'larda şaşırtan hata
Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleşen etkinlikte tanıtılan yeni nesil Apple Watch serisi büyük ekranıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Akıllı saat bu sefer sorun ile gündeme geldi. Avustralya’da gün ışığından yararlanmak için saat ayarlarını değiştiren kullanıcılar ilginç bir hata ile karşı karşıya kaldı.
Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 4'te ilginç bir hata keşfedildi. Avustralya’da gün ışığından yararlanmak için saat ayarlarını değiştiren kullanıcılar saatlerinin şarjı bitene kadar sonsuz bir yeniden başlatma döngüsü içine girdiğini fark etti.
Hatanın akıllı saatin infografik modüler arayüzündeki etkinlik kompozisyonundan kaynaklandığı bekleniyor. Cihaz 24 saatin bir saatinin eksik olduğu bir zaman çizelgesi çizemiyor; bu durum akıllı saatin çökmesine neden oluyor. Bu hata yüzünden Apple Watch'un 4. nesil saatleri kendi kendini yeniden başlatıyor.
Apple tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun yeni güncelleme ile giderilmesi bekleniyor.
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