Yeni Apple Watch kayışları işte böyle görünüyor
Apple'ın ürettiği ve dünyanın en çok satan akıllı saati olan Apple Watch, yeni renkli kayışlarıyla geliyor. Şirket, dün Spor Kordon, Spor Loop, Nike+ ve Hermès renkleriyle yeni Apple Watch ilkbahar kayış koleksiyonunu duyurdu.
Yeni kayış renkleri ayrıca Apple Watch, Apple Watch Nike+ ve Apple Watch Hermès için tasarlanan yeni saat kadranları ile de uyumlu renklerde geliyor.
Bu yeni saat kadranlarını saatinizde kullanabilmek için watchOS 5.2 güncellemesini yapmanız yeterli.
Apple Watch: Spor Kordon (Çini Mavisi, Papaya, Açık Nane) ve Spor Loop (Derin Deniz Mavisi, Papaya, Açık Nane, Leylak), 349 TL
Apple Watch Nike+: Spor Kordon (Siyah/Mor Üzüm, Açık Camgöbeği/Tropikal Yeşil, Spruce Sisli Gri/Yosun Grisi) ve Spor Loop (Mor Üzüm, Açık Camgöbeği, Sisli Gri), 349 TL
Apple Watch Hermès: Double Tour (Rose Sakura/Craie/Argile ve Bleu Iin/Craie/Bleu du nord Swift Deri), 3.699 TL ve Simple Tour (Rose Sakura/Craie/Argile and Bleu Iin/Craie/Bleu du nord), 2.499 TL
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