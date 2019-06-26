Yeni Apple Watch kamerasıyla birlikte gelecek
Apple'ın popüler akıllı saati Apple Watch, ilk sürümünden bu yana üzerinde kameraya yer vermedi. Ancak cihazın yeni sürümünde yani Apple Watch Series 5'te kameranın da beraber gelebilme ihtimali söz konusu.
Apple Watch, tartışmasız dünyanın en çok satan akıllı saati ve Apple, uzun süredir bu saatlere olan yatırımını artırıyor. Yeni sürüm Apple Watch'lar kullanıcıların sağlık söz konusu olduğunda daha yakından takibini yapabilirken, kalp ritmi, yakılan kalori dahil pek çok bilgi yine bu saatler sayesinde edinilebiliyor. Ancak bu cihazların ilk sürümünden bu yana kamera hiç görmedik.
Apple, bu konuda hiç açıklama yapmamış olsa da, kullanıcıların gizliliği ve güvenlik tarafında şirketin bazı çekinceleri olduğu için kameranın cihazlarda yer almadığı düşünülüyor.
Ancak internete sızan yeni bir patent görselinde, Apple'ın saatlerine kamera entegre ettiği dikkat çekiyor. Apple'ın yeni patentinde, optik sensörün ilginç bir şekilde Apple Watch'un kayışına yerleştirildiğ görülüyor. Bunun amacı ise kullanıcıların fotoğraf çekerken kollarını bükmelerini önlemek ve kayışı tutarak kamerayı istedikleri yöne çevirebilmeleri olarak açıklanmış.
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