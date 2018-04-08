Yeni Apple Mac Pro ne zaman satışa çıkıyor?
Apple tarafından 2013 yılında tanıtıldığında silindirik yapısından ötürü "çöp kutusu" benzetmesine maruz kalan üst seviye PC'si, o günden bu güne yenilenmedi. Peki bu yıl yeni bir Apple Mac Pro karşımıza çıkar mı?
Aradan geçen 4 yılın ardından artık bu yıl halef modelinin tanıtılması beklenen Mac Pro, bu sene de fanların beklentilerine cevap vermeyecek.
Üst düzey Apple yöneticileriyle yapılan yeni bir röportaja göre yeni Mac Pro, 2019 yılında gelecek. Mac Prodüksiyon Pazarlama Direktörü Tom Boger'ın TechCrunch'a verdiği demeçte, "Şeffaf olmak ve Mac Pro topluluğumuzla açık bir şekilde iletişim kurmak istiyoruz. Bu nedenle yeni Mac Pro'nun 2019'da tanıtılacağını bilmelerini istiyoruz," diyerek, bu yıl da bir Mac Pro çalışmalarının olmadığını açıkça ifade etti.
Peki, bu "sadece biraz daha bekle" mesajı tanıdık gelmiyor mu? Çünkü Apple, neredeyse bir yıl önce de benzer bir açıklamada bulunmuştu. 4 Nisan 2017 tarihinde yeni Mac Pro'nun bu yıl gelmeyeceğini, bunun için bir yıl beklememiz gerektiğini öğrenmiştik. Anlaşılan Apple, kullanıcılarına deja vu yaşatmaya karar vermiş.
Elbette Mac Pro ile ilgili henüz başka bir bilgi de yok. Yine benzer bir silindirik tasarıma sahip olacağını öngörebiliriz belki, fakat şimdilik hepsi bu kadar.
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