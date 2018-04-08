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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
08.04.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Yeni Apple Mac Pro ne zaman satışa çıkıyor?

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Yeni Apple Mac Pro ne zaman satışa çıkıyor?

Apple tarafından 2013 yılında tanıtıldığında silindirik yapısından ötürü "çöp kutusu" benzetmesine maruz kalan üst seviye PC'si, o günden bu güne yenilenmedi. Peki bu yıl yeni bir Apple Mac Pro karşımıza çıkar mı?

Aradan geçen 4 yılın ardından artık bu yıl halef modelinin tanıtılması beklenen Mac Pro, bu sene de fanların beklentilerine cevap vermeyecek.

Üst düzey Apple yöneticileriyle yapılan yeni bir röportaja göre yeni Mac Pro, 2019 yılında gelecek. Mac Prodüksiyon Pazarlama Direktörü Tom Boger'ın TechCrunch'a verdiği demeçte, "Şeffaf olmak ve Mac Pro topluluğumuzla açık bir şekilde iletişim kurmak istiyoruz. Bu nedenle yeni Mac Pro'nun 2019'da tanıtılacağını bilmelerini istiyoruz," diyerek, bu yıl da bir Mac Pro çalışmalarının olmadığını açıkça ifade etti.

Peki, bu "sadece biraz daha bekle" mesajı tanıdık gelmiyor mu? Çünkü Apple, neredeyse bir yıl önce de benzer bir açıklamada bulunmuştu. 4 Nisan 2017 tarihinde yeni Mac Pro'nun bu yıl gelmeyeceğini, bunun için bir yıl beklememiz gerektiğini öğrenmiştik. Anlaşılan Apple, kullanıcılarına deja vu yaşatmaya karar vermiş.

Elbette Mac Pro ile ilgili henüz başka bir bilgi de yok. Yine benzer bir silindirik tasarıma sahip olacağını öngörebiliriz belki, fakat şimdilik hepsi bu kadar.

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