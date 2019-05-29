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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Yeni Apple iPod touch resmen Türkiye'de! İşte fiyatı

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Yeni Apple iPod touch resmen Türkiye'de! İşte fiyatı

Apple, yeni iPod touch modelini Türkiye'de sessiz sedasız satışa sundu. Son olarak 2015 yılında karşımıza çıkan iPod touch serisine böylece yeni bir halka daha eklenirken, yeni iPod touch bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Apple iPod touch artık hiç olmadığı kadar güçlü. 2015 yılında yayınlanan altıncı nesil iPod touch ile birlikte Apple uzun süren sessizliğini bozarken, yeni cihazını Türkiye'de satışa sunmuş durumda. Apple'ın A10 Fusion işlemcisinden güç alan cihazın 4 inç'lik retina ekranı bulunuyor. 6.1 mm inceliğinde olan ve ağırlığı 88 gramı geçmeyen cihaz, 1136x640 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 

Yeni iPod touch modelinde 8 MP arka kamera bulunurken, ön yüzde ise 1.2 MP ön kamera kullanılıyor. Arka kamera ile saniyede 30 kare 1080p HD video çekimi mümkün hale gelirken, ön kamera ile de 720p HD video kaydı alabilmek mümkün.

Apple Music ile, aboneler 50 milyondan fazla şarkı içeren bir kataloğa, binlerce çalma listesine, Beats 1 radyo istasyonuna ve dünyanın en iyi müzik uzmanlarının günlük editoryal seçimlerine erişebiliyor. Aboneler kendi çalma listelerini oluşturabilir, müzik videoları izleyebilir, istek üzerine favori sanatçılarının özel Beats 1 programlarını dinleyebilir ve arkadaşlarıyla müzik paylaşabilirler. Şimdi 100’den fazla ülkede kullanılabilen Apple Music, şimdiye kadarki en kapsamlı müzik deneyimini sunuyor.

Yeni iPod touch; oyunlar, eğitim ve internette gezinme için eğlenceli ve üretken AR deneyimleri de sağlıyor. AR, yeni iPod touch’ın uyuncak veya heykel gibi 3 boyutlu nesneleri sihirli bir şekilde canlandırmasını mümkün kılan, belirli bir yere ve görüntü algılamaya bağlı paylaşılan AR, kalıcı AR gibi yeni özelliklerle de dikkat çekiyor.

Yeni Apple iPod touch resmen Türkiyede İşte fiyatı

Apple'ın oyun platformu Arcade'i de destekleyen iPod touch ile 100'ün üzerinde oyuna da erişebilmek mümkün. 32 GB, 128 GB ve 256 GB depolama hafızası seçenekleri sunan yeni iPod touch'un fiyatları da belli oldu. Buna göre cihazın 32 GB'lık sürümünü alacakların 1599 TL ödemesi gerekirken, 128 GB'lık modelin fiyatı 2499 TL, 256 GB'lık modelin ise 3399 TL fiyat etiketi bulunuyor. 

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