Yeni Airpods 2 farklı renk seçeneği ile geliyor
Apple'ın Airpods 2 adıyla satışa sunulması beklenen kablosuz kulaklığı hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeye göre Airpods 2 kullanıcılara iki renk seçeneğiyle sunulacak.
Tanıtımından bu yana büyük ses getiren Airpods, yeni nesil modeliyle beraber yepyeni teknolojiler barındıracak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre bir önceki modelde görülen konuşma esnasında dış ortamdaki sesleri rahatça duyma sorunu Airpods 2 ile birlikte çözüme kavuşacak.
Yeni nesil modelle birlikte gürültü engelleme özelliğini sunacak olan Apple, cihazın üzerinde yer alacak sensörlerle beraber sağlık alanında önemli geliştirmeler yapacak. Aynı zamanda Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olması beklenen Airpods 2'nin daha güçlü bir bataryayla karşımıza çıkması bekleniyor.
Bunun yanı sıra Airpods 2'de ilk modelin aksine beyaz rengin yanında siyah renkli modelinde çıkarılması bekleniyor. Cihazın cam kaplama ile geleceği de söylenenler arasında.
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