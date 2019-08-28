Yemek yiyerek bir milyon dolar kazanan YouTube fenomeni
Kamera karşısında yemek yerken çektiği videolarla YouTube'da 2 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Bethany Gaskin yıllık kazancının 1 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.
Blove's Life (Blove'un yaşamı) adlı kanalda yayın yapan Gaskin, büyük porsiyonlarda yemek yediği videoların 'sağlıksız beslenmeyi teşvik ettiği' eleştirilerine ise katılmııyor, "İnsanların iştahını açıyor. Kanser hastalarından tonlarca teşekkür epostası alıyoruz" diyor.
İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.
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