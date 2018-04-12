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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Çetin AYDIN/İSTANBUL
12.04.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Yemek siparişi tuzağı! Milyonluk vurgun sonrası Bali'ye kaçmışlar

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İstanbul’da kopyalama yazılımı yükledikleri POS cihazları ve 'Papağan' adı verilen kopyalama aparatları ile 3 milyon TL’lik vurgun yapan 18 kişilik çete çökertildi. Emniyette kart dolandırıcılığından sekiz kaydı bulunan çete elebaşı Doğan K. ve 2 adamı, kaçtığı 9635 km uzaklıktaki Endonezya’da yakalandı. Çeteden ele geçen bilgisayar ve dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, vurgun miktarının artabileceği bildirildi. Çetenin kartları, akaryakıt istasyonları, restoranlar, evlere servis yapan motorlu kurye işlemlerinde kopyaladığı belirlendi. Çetenin İstanbul’da fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartı kopyaladığı iddialar arasında...

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  • Elebaşı Endonezyada böyle yakalandı
  • Elebaşı Endonezyada böyle yakalandı
  • Elebaşı Endonezyada böyle yakalandı
  • Elebaşı Endonezyada böyle yakalandı
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Yemek siparişi tuzağı Milyonluk vurgun sonrası Baliye kaçmışlarBazı banka müşterileri hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvurdu. Başvurular üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, çetenin kartları, akaryakıt istasyonları, restoranlar, evlere servis yapan motorlu kurye işlemlerinde kopyaladığı belirlendi.

Çete, restoran ve akaryakıt istasyonlarında anlaştığı kasiyer ve garsonlar aracılığıyla avuç içine gizlenebilen 'Papağan' adı verilen kopyalama aparatları ile kartları kopyalarken, motorlu kuryelere verilen kopyalama yazılımı yükledikleri POS cihazları ile de kartları kopyaladıkları tespit edildi. Çetenin kopyalanan kart bilgilerini ikiz kartlara aktararak ATM’lerden paraları çektiği belirlendi. Çetenin bin kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

Siber Şube ekipleri, yapılan tespitlerin ardından belirlenen hedeflere yönelik operasyon düzenledi. Emrah K, Mehmet S, Orhan D, Mehmet Ş, Semih B, Nafiye D, Orhan K, Nilüfer Y, Ahmet A, Ahmet D, Fedli P, Mücahit A, Müslüm Ö, Salih K, Cihan Ö, Şerif T. ve Erdoğan B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 'Papağan' adı verilen kopyalama aparatı, 312 kart, 4 bilgisayar, 3 flaş bellek, 28 POS cihazı, 22 telefon, 4 hard disk, 19 sim kart, 25 Mikro SD hafıza kartı, 7 ATM kamera düzeneği ve 8 bin 995 TL ele geçti. Gözaltına alınan 7 kişinin kopyaladıkları kart başına 500 TL alan garson, motorlu kurye ve kasiyer olduğu bildirildi.

Çete elebaşı Doğan K.’nın 9635 km uzaklıktaki Endonezya’ya kaçtığını belirledi. Bu ülkede bulunan Türk irtibat görevlileriyle temasa geçilerek Doğan K. ve yanında bulunan adamları Mehmet A.M. ile Tayfur K. Endonezya güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Doğan K. ve 2 adamının yakalandığı otel odasında çok sayıda kart ele geçti. Doğan K. ve Türkiye’deki soruşturmada adları geçmeyen 2 adamı bu ülkede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyede çıkarıldı. 13 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

ENDONEZYA TV’LERİNDE

Doğan K.’nın ise operasyonlardan önce Bali adasına kaçtığı belirlendi. Doğan K. Bali’de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şebeke liderinin Türkiye’ye iadesi bekleniyor. Doğan K.’nın gözaltına alınması ve evinde yapılan arama Endonezya TV’lerinde yayınlandı.

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