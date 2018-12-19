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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.12.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Yeditepe Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM'dan iş birliği

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Yeditepe Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM'dan iş birliği

Yeditepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak teknoloji alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK MAM ile bilim alanında yapılan iş birliğinin imzaları, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, TÜBİTAK MAM'a ait 10 mükemmeliyet merkezinin ve 14 pilot tesisin bulunduğunu belirterek bu merkezlerin üniversitelerin ve sanayinin hizmetinde olduğunu aktardı.

Kılıçaslan, "1972 yılında kurulan MAM'da uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Çok ciddi bir altyapımız var, bunu paylaşmamız gerekiyor. Bu iş birliği protokolü, birlikte projeler yapılmasına olanak sağlayacak önemli bir protokoldür." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, Yeditepe Üniversitesi’nin de kuruluşundan bu yana altyapıya çok ciddi bir yatırım yaptığını bildirdi.

İş birliğinin iki tarafın da kazanabileceği bir işbirliği olduğunu ifade eden Bingöl, "TÜBİTAK MAM ve Yeditepe Üniversitesi altyapıları ile insan kaynağı potansiyellerinin birleştirilmesini sağlayacak bu işbirliğiyle önemli projelere imza atılacaktır. Bu iş birliği protokolünün projelerin ürüne dönüştürülmesi aşamasında da önemli bir adım olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, iş birliği protokolü, nitelikli, temel ve ürüne yönelik uygulamalı, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak Türkiye için kritik olan teknoloji alanlarında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi ve üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Protokol kapsamında, Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri ile TÜBİTAK MAM araştırmacıları birlikte çalışarak ulusal ve uluslararası destek programlarına proje teklifi verebilecek, nitelikli araştırmalar için her iki tarafın mevcut altyapıları kullanılacak, yayın ve patent üretilecek ve bilim insanı yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

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