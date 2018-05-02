Yazmayı seven teknolojik annelere “akıllı kalem”

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
02.05.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Yazmayı seven teknolojik annelere “akıllı kalem”

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Yazmayı seven teknolojik annelere “akıllı kalem”

Güney Koreli firma Neo Smartpen tarafından üretilen akıllı kalemler, ince gövdesinde önemli özellikler barındırıyor. M1 ve N2 model kalemlerin en önemli özelliği, akıllı defterdeki el yazısını, önce dijital metne dönüştürüyor. Ardından gerekli düzenlemeleri yaparak, dilediğiniz kişiye e-mail olarak yollama kolaylığı sağlıyor. Bu sayede, akıllı kalem ile tutulan notları, tablet ya da bilgisayara aktarmak için yeniden klavye ile yazmaya gerek kalmıyor.

Türkiye’de Hokka Bilişim tarafından kullanıcılara sunulan akıllı kalem teknolojisi, özel mikro baskılı akıllı bir defter ve NeoNotes adı verilen uygulamanın yüklü olduğu Android, iOS veya Windows 10 tabanlı, bluetooth özelliğine sahip bilgisayar, tablet ya da telefonla birlikte çalışıyor. Tükenmez kalemi andıran ürünün içinde çift çekirdek işlemci bulunuyor. Kalemin ucundaki optik okuyucu, Ncode özellikli akıllı defterin sayfalarına yazılanları eş zamanlı takip ederek, anında uygulamanın yüklü olduğu cihaza aktarıyor. Böylece tüm yazılar ve çizimler, bilgisayar, tablet veya telefondaki sanal defterin sayfalarına kaydediliyor.

Yazmayı seven teknolojik annelere “akıllı kalem”

İstenirse sayfaya ses kaydı da eklenebiliyor. Kullanıcılar, el yazısıyla oluşturdukları metinleri, dijital yazıya dönüştürebildikleri gibi, akıllı defterlerindeki sayfaları JPEG & PNG, PDF, TEXT ve SVG formatlarında e-mail veya WhatsApp üzerinden de paylaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak yaklaşık 1000 sayfalık metne denk gelen 90 megabaytlık dahili hafızaya sahip kalem, cep telefonuna veya diğer başka bir cihaza bağlı olmasa da yazılanları ve çizilenleri, sonrasında sanal deftere aktarmak üzere belleğinde saklayabiliyor.

Ürünün satış fiyatı 699 TL olarak belirlenmiş durumda.

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