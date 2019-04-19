Yazılımın güvenliği test mühendislerine emanet
Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’da, yazılım testlerinin ve yazılım sektörünün bugünü ve geleceği tartışıldı. Etkinlikte, yazılım testlerinin finanstan perakendeye kadar her alanda kullanıldığına vurgu yapılırken, uzmanlık gerektiren bu alanda binlerce test mühendisine ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.
Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından her yıl düzenlenen ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’un onuncusu 16 Nisan 2019 günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Yazılım testindeki son trendlerin ve sektörel öngörülerin tartışıldığı etkinlik, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun uluslararası boyuttaki ilk ve tek yazılım testi konferansı olmasıyla da öne çıkıyor.
Bu yılki TestIstanbul’un ana konularından biri test mühendislerine sunulan kariyer fırsatlarıydı. Etkinlikte sahne alan konuşmacıların en çok dikkat çektiği konuların başında yazılım testi sektörünün hızlı bir yükselişte olduğu ve bu alanda binlerce test mühendisine ihtiyaç duyulduğu geliyordu. Başarılı ve çok yönlü düşünebilen test mühendislerinin parlak kariyer fırsatlarıyla karşı karşıya oldukları ve hacking’den yapay zekaya kadar uzanan geniş bir alanda bilgi sahibi olmaları gerektiği vurgulandı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde hızla büyüyen yazılım testi sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. Koray Yitmen, “Test ekiplerine enerji yüklemeliyiz. Yorgunluk oluşmasına izin vermeden, ataletin önüne geçmek en kritik hususlardan biri. Böylece entropi oluşmaz ve dağılma söz konusu olmaz,” dedi.
Etkinliğin keynote konuşmacıları arasında yer alan ve yazılım dünyasının global çapta önde gelen isimleri arasında yer alan Test Insane CEO’su Santhosh Tuppad, yazılım testleri ve hacker’lar konusunda dikkat çekici bir konuşma yaptı. Tuppad, hacker beyninin nasıl çalıştığını örneklerle izleyiciler ile paylaşarak, yazılım testleri aracılığıyla insanların hack’lenmekten nasıl korunabileceğine değindi.
Keytorc, BKM ve Mobven sponsorluğunda gerçekleştirilen TestIstanbul konferansına Havelsan, Trendyol Tech ve Türksat da destek verdi.
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