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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.11.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Yazılımcı sayının artırılması hedefleniyor! Hedef 500 bin

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Yazılımcı sayının artırılması hedefleniyor! Hedef 500 bin

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır,'Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz." dedi.

Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bilgilendirme Toplantısı"nda, dünya ekonomisine artık teknolojinin yön verdiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısının 31 yaş altında olduğuna dikkati çeken Kacır, genç nüfusun teknolojik dönüşüm açısından Türkiye'nin en önemli avantajı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin önemli bir teknolojik birikime de sahip olduğunu hatırlatan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede atacağımız adımları 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlığı ile yapılandırdık. Tam bağımsız Türkiye için üretmemiz gereken ürünlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bugün 160 milyar dolar seviyesinde olan imalat sanayi ihracatının 2023'te 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. Yine yüzde birlerde olan Ar-Ge'ye ayrılan payı, aynı dönemde yüzde 1,8'e çıkaracağız. Araştırmacı sayımız da 112 binden 200 bine yükselecek. Ar-Ge personelimiz ise 154 binden 300 bine yükselecek. Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu da hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda yenilikçi eğitim programları hazırlıyoruz.""Kobiler için avantajlı kredilerin verilmesi gerekiyor"

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da dünya pazarında var olmanın yolunun katma değeri yüksek ürünler üretmek ve satabilmekten geçtiğine işaret etti.

Ucuz iş gücü ve verimlilikle dünyayla rekabet edilemeyeceğini anlatan Uğurtaş, "Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi gerekiyor. Artık geleneksel sanayi ürünlerimizin yanına teknolojiyi koymak zorundayız. Ne yazık ki teknoloji tüketen ve satın alan bir ülkeyiz. Onun için eğitim ve nitelikli iş gücüne önem vermek zorundayız. Mesleki eğitim çok önemli. Ülkemizde sermaye sıkıntısı var. Kobiler için avantajlı kredilerin verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve sanayiciler katıldı.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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