Yazılım Testleri mercek altına alındı
HEVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle Teknoloji Sohbetlerinin ikincisi düzenlendi. Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte yazılım test teknolojileri konuşuldu.
BTK Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş, çok sayıda sektör temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Yazılım testleri alanında konusunun uzmanı olan TesterYou Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu da konuşmacı olarak etkinlikte yazılım testlerinin önemi ve gelişimi ile ilgili bilgi verdi.
2. Teknoloji Sohbetleri’nde, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, savunma sanayii yazılım kalitesi, güvenilir yazılım, test otomasyonu, kullanıcı merkezli yazılım tasarımı, yazılım yaşam döngüsü modelleri, kurumlar için yazılım test ve kalitesi gibi çok önemli konular, sunumlar ve panellerde ele alındı.
Savunma sanayii adına Savunma Sanayii Başkanlığı, HAVELSAN, ASELSAN ve TAI temsilcileri, kamu alanında TÜBİTAK BİLGEM ve TSE, akademi dünyasından ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi, bilişim sektörü adına TesterYou, Innova, Proven, Beam Teknoloji, CSTECH şirketlerinin temsilcileri 2. Teknoloji Sohbetlerinde konuşmacı olarak yer aldı.
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yazılımın sadece kod yazmaya indirgenemeyeceğini söyledi. Yazılımın fonksiyonları kadar kalitesi, sunduğu güvence, yük altında çalışma ve siber güvenlik unsurlarının da önem taşıdığını vurgulayan Atalay, tüm bunların yazılım test faaliyetleriyle değerlendirilebileceğini belirtti. Atalay, yazılım faaliyetlerinin standartlara uygun yapılması halinde Türkiye için çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.
Yoğun ilgi gören etkinlikte davetli konuşmacı olarak sunum yapan TesterYou Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu, konuşmasında Yapay Zeka, DevOps ve Nesnelerin İnterneti paralelinde yazılım testlerinin gelişiminden bahsetti. Özellikle yapay zekanın son 2-3 yıl içerisinde yazılım testlerine farklı bir boyut getirdiğini aktaran Sarıalioğlu, “Yapay zeka sayesinde test senaryo tasarımı, test verilerinin oluşturulması ve test koşumu süreçlerinde yüzde 30’a varan efor kazanımları elde ediliyor. Halen dünya genelinde 50 milyar dolarlık bir iş hacmi olan yazılım testleri, her yıl yüzde 10’dan daha fazla büyüyor. Ülkemizde büyüme oranı ise dünya genelinden fazla ve günümüzde Türkiye’de yazılım test mühendisi arayan yüzden fazla firma var” diye belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle