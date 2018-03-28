Yazılım testinde gündem yapay zeka testi

Teknoloji dünyasının olmazsa olmazı yazılımların olası hatalarını minimuma indirerek kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan yazılım testi sektörünün dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’deki gelişimi de hızla devam ediyor. Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen’in verdiği bilgilere göre, dünyada son üç yılda her yıl ortalama yüzde 12 büyüme kaydeden test sektörünün büyüklüğü 60 milyar dolara ulaşmış durumda.

Günümüzde hem yazılım testine olan ihtiyacın hem de konu ile ilgili farkındalığın arttığına dikkat çeken Yitmen, “Artık test daha hızlı ve etkin nasıl yapılabilir, nasıl otomatize edilebilir konuları tartışılıyor. Yapay zeka konusu teknolojinin neredeyse her alanının olduğu kadar test alanının da gündemine girmiş durumda. Yapay zekanın nasıl test edileceği en sıcak konulardan biri. Sürücüsüz araçlar örneğinde görüldüğü gibi, yapay zeka tarafından yönetilen yazılımlar ve sistemler günlük yaşamda hayati öneme sahip olmaya başladı. Yapay zekanın gelişimini düşündüğümüzde, test konusunun ne kadar önemli bir yere sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Bunun da iki boyutu var. Hem yapay zekanın test edilmesi gerekecek hem de yapay zekanın test ettiği sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Türkiye’de yapay zekanın gelişimi düşünüldüğünde bu süreç de en az 10 yılı bulacaktır. Sanayileşme güzel ancak bunun sistemlerde yeni kontrol noktaları gerektireceği de unutulmamalı” dedi.

Yazılım Test ve Kalite Derneğinin öncülüğünde 17 Nisan 2018, Salı günü dokuzuncu kez düzenlenecek olan yazılım testi konferansı TestIstanbul’da yapay zeka testinin de tartışılacağını belirten Koray Yitmen, farklı ülkelerden katılacak yazılım testi profesyonelleri tarafından sektörün geleceğine ilişkin önemli bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.