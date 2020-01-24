Yazılım test uzmanı adaylarına Türkçe kaynak müjdesi

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board – TTB), yazılım testi sektörüne Türkiye’den ve dünyadan 673 bine yakın test uzmanı kazandıran ISTQB’nin sertifikasyon sınavlarında kullanılan en önemli kaynaklardan birinin Türkçe çevirisini tamamladı. Yazılım testi konusunda uzmanlaşmak isteyen adayların yardımcı kaynağı niteliğindeki Foundation Level Syllabus 2018, “Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Versiyon 2018” olarak Türkçeye kazandırıldı.

Kapsamını yazılım ve yazılım testi sektörüne ilişkin son gelişmelerin oluşturduğu, son olarak Haziran 2018’de ISTQB tarafından revize edilen kaynakta, çevik yazılım geliştirme dinamiklerinin test üzerindeki etkisi ön plana çıkıyor. Programın son Türkçe çevirisinin 2011 yılında yayınlandığını hatırlatan Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, “Derneğimiz bünyesinde yer alan çeviri çalışma grubumuz bu değerli dokümanı sektör profesyonellerine sunmak amacıyla 2019 yılı içerisinde çalışmalara başlamıştı. Çeviriyi Aralık 2019 itibariyle tamamladık. Detaylı ve kapsamlı bir çalışmanın ardından dilimize çevirdiğimiz yeni versiyonla yazılım testi alanındaki en güncel bilgileri Türk yazılım test uzmanı adaylarına kazandırmış olduk” dedi.

4 bin kişi yazılım testi uzmanlığı için yarıştı

Sektörün tüm dünyada yıllık ortalama yüzde 14 seviyesinde büyüme kaydettiğini vurgulayan Yitmen, “Sektör geliştikçe bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de ISTQB sınavlarına giren katılımcı sayısı 4 bine yaklaştı. 3 bine yakın katılımcı ise sınavlarda başarılı olarak ISTQB Uluslararası Sertifikalı Test Uzmanı sertifikalarını almaya hak kazandı. Türkçeleştirdiğimiz doküman ile ülkemizdeki test uzmanı sayısının daha da artmasına destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada en çok indirilip okunan yazılım test dokümanı

Yitmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya genelinde şimdiye kadar ISTQB sınavlarına giren 920 binden fazla yazılım test uzmanı adayının Temel Seviye Ders Programını indirip en az bir kere okuduğu düşünülürse bu doküman dünyada en çok okunan yazılım test dokümanı olma unvanını büyük ihtimalle elinde tutmaktadır.”

Test etkinlikleri, test çalışmaları ve üniversite burslarına destek sağlayan Yazılım Test ve Kalite Derneği, çevirisini gerçekleştirdiği dokümanı, yazılım testi sektörüyle ilgilenen herkes tarafından indirilebilecek bir PDF dosyası halinde derneğin web sayfasında kullanıma sunuyor.