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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.06.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Yazılım kampı için başvurular başladı

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Yazılım kampı için başvurular başladı

Linux Kullanıcıları Derneği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi organizasyonuyla 19 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde Bolu’da gerçekleşecek olan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı 2019’da verilecek eğitimler belirlendi, katılımcı başvuruları başladı. Etkinliğe bu yıl da 700’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

Gönüllü eğitmenlerce verilecek eğitimler arasında GNU/Linux işletim sistemi kurslarından özgür yazılım dilleri olan Java, PHP, Python, Ruby gibi dillerle uygulama geliştirme kurslarına, Web teknolojilerinden siber güvenlik kurslarına, ağ yönetiminden kripto paraların altyapısını oluşturan blokzincir kursuna kadar birçok konu bulunuyor.

15 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvurular sonucunda kurslardan birine kabul alan kişiler, 2 hafta boyunca tam gün işlenecek derslerde 100 saatten fazla eğitim almaya hak kazanacaklar. Ücretsiz verilen eğitimlerde katılımcıların yalnızca kendi masraflarını karşılaması bekleniyor.

‘İnternetin Babası’nın Mirası

Türkiye’de İnternetin Babası olarak bilinen Mustafa Akgül’ün çabalarıyla 2010 yılında Linux Yaz Kampı adıyla düzenlenmeye başlanan etkinlik her yıl biraz daha büyüyerek sadece GNU/Linux işletim sistemine dair değil, her nevi özgür yazılım konusuna ev sahipliği yapan devasa bir organizasyon halini aldı. Bu bağlamda yapılan isim değişikliğine 2017’de aramızdan ayrılan Mustafa Akgül’ün adı da eklenerek etkinlik Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı adıyla düzenlenmeye devam ediyor.

 

“Bolu’dayız, Çünkü Esiyor!”

Yemyeşil dağlarla çevrili Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde, tatil günlerinde ziyaret edilebilecek Bolu’nun göller yöresi ve doğal zenginlikleriyle, Türkiye’nin dört bir yanından özgür yazılım gönüllüleri ve teknoloji meraklılarının “Kullan, Araştır, Paylaş, Geliştir” mottosuyla bir araya geleceği kamp için son başvuru tarihi 30 Haziran 2019.

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