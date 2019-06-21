Yazılım kampı için başvurular başladı
Linux Kullanıcıları Derneği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi organizasyonuyla 19 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde Bolu’da gerçekleşecek olan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı 2019’da verilecek eğitimler belirlendi, katılımcı başvuruları başladı. Etkinliğe bu yıl da 700’den fazla kişinin katılması bekleniyor.
Gönüllü eğitmenlerce verilecek eğitimler arasında GNU/Linux işletim sistemi kurslarından özgür yazılım dilleri olan Java, PHP, Python, Ruby gibi dillerle uygulama geliştirme kurslarına, Web teknolojilerinden siber güvenlik kurslarına, ağ yönetiminden kripto paraların altyapısını oluşturan blokzincir kursuna kadar birçok konu bulunuyor.
15 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvurular sonucunda kurslardan birine kabul alan kişiler, 2 hafta boyunca tam gün işlenecek derslerde 100 saatten fazla eğitim almaya hak kazanacaklar. Ücretsiz verilen eğitimlerde katılımcıların yalnızca kendi masraflarını karşılaması bekleniyor.
‘İnternetin Babası’nın Mirası
Türkiye’de İnternetin Babası olarak bilinen Mustafa Akgül’ün çabalarıyla 2010 yılında Linux Yaz Kampı adıyla düzenlenmeye başlanan etkinlik her yıl biraz daha büyüyerek sadece GNU/Linux işletim sistemine dair değil, her nevi özgür yazılım konusuna ev sahipliği yapan devasa bir organizasyon halini aldı. Bu bağlamda yapılan isim değişikliğine 2017’de aramızdan ayrılan Mustafa Akgül’ün adı da eklenerek etkinlik Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı adıyla düzenlenmeye devam ediyor.
“Bolu’dayız, Çünkü Esiyor!”
Yemyeşil dağlarla çevrili Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde, tatil günlerinde ziyaret edilebilecek Bolu’nun göller yöresi ve doğal zenginlikleriyle, Türkiye’nin dört bir yanından özgür yazılım gönüllüleri ve teknoloji meraklılarının “Kullan, Araştır, Paylaş, Geliştir” mottosuyla bir araya geleceği kamp için son başvuru tarihi 30 Haziran 2019.
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