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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yazılı aramaya yeni nesil alternatif: sesli arama

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Yazılı aramaya yeni nesil alternatif: sesli arama

Yapay zekanın gelişimiyle hız kazanan dijital dönüşüm, tüketici alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Sesli arama, sadece konuşarak arama yapmanın ötesine geçerek internet ve teknoloji kullanımının tanımını değiştiriyor. Kullanıcıyı sesinden tanıyan bu sistem ile işler hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

Akıllı telefonlarla gündelik hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen teknoloji, her geçen gün daha fazla sayıda cihaz ile buluşarak onları akıllandırmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm olarak da bilinen ve yaşamı kolaylaştıran bu durum, kullanıcı alışkanlıklarını da tamamen değiştiriyor. Şirketler dijital çağın gereksinimlerine ayak uydurmaya çalışıyor; dünyada işler artık farklı şekillerde yapılıyor.

Pilot çalışmalarına yaklaşık 12 yıl önce başlanan “Sesli Arama” konsepti, internette arama yapmanın yeni trendi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Dünyanın dört bir yanında yükselişe geçen yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi yıkıcı teknolojilerden ve veri madenciliğinden en iyi şekilde faydalanan bu sistem, kullanıcılara karşılarında bir insan varmışçasına arama yapma imkanı tanıyor.

Teknolojiyle etkileşim kurma dönemi başlıyor

Telefonlardaki akıllı asistanlar ile başlayan ve internette arama yapmanın tanımını değiştiren “teknolojiyle iletişime geçme dönemi”, kullandığımız akıllı cihazların kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan nesnelerin interneti teknolojisiyle birlikte hız kazanıyor. Sesli arama sadece arama yapmayı sağlamıyor, kullanıcısına her konuda, sınırları günden güne daha da genişleyen bir alanda hizmet sunuyor. Hızla gelişen teknolojiyle, geleceğin firmaları için kullanıcının yalnızca sesi üzerinden konum, cinsiyet, yaş ve ilgi alanı gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecekleri günler yaklaşıyor.

Yapılan araştırmalar Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 44’ünün en az bir kez sesli arama yaptığını gösteriyor. Sanal asistanına “Beni trafiğe sokmadan işe götür” diyen bir kişi, bu sayede hem ellerini direksiyondan ayırmadan hem de trafik sorunu yaşamadan iş yerine gidebiliyor. Öğle arasında ise aynı asistana “Bana karışık pizza söyle” komutunu vererek zahmetsiz bir şekilde yemek siparişi verebiliyor.

Sesli arama, işleri kolaylaştırıyor

Sesli aramadan faydalanan bir kullanıcı, evinde kullandığı akıllı asistanına “Benim için kuaförden randevu al” dediğinde, asistan önce kişinin takvimini kontrol ediyor sonra ise tıpkı bir insan gibi konuşarak kuaförden randevu alıyor. Kullanıcı hakkında toplanan veri havuzuna dahil edilen ses verileri işleri kökten değiştiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olan bu çalışmaların yakın gelecekte bir standart haline geleceği öngörülüyor.

2022 yılının sonuna kadar İngiltere ve Amerika’da sesli aramayla yapılan elektronik ticaretin 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. E-ticaret sektörünün genelinde yüzde 5’lik bir yere sahip olan bu rakam karşısında şirketler, akıllı asistanlara özel uygulama geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Sesli arama, firmaların müşterilerine çok daha verimli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Dijital pazarlama ve arama motoru optimizasyonu çözümlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yüksek teknolojilerden uzun zamandır faydalandıklarını belirten SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz: “Takvimimizde bekleyen işleri, trafik ve hava durumunu, işe hangi yoldan gitmemiz gerektiğini artık akıllı asistanlardan öğreniyoruz. Sesli aramayla teknolojiyle bizzat iletişime geçiyoruz. Evimizdeki sanal asistana komut vererek televizyonumuz ile iletişime geçmesini ve istediğimiz programı açmasını sağlayabiliyoruz. Teknoloji artık nelerden hoşlandığımızı, kiminle toplantı yaptığımızı, ev ve iş adreslerimizi; kısacası hakkımızdaki her şeyi biliyor. Bu durum işleri her zamankinden kolay hale getiriyor. Firmaların tüketici verilerini doğru olmayan şekillerde kullanmaması ve uluslararası standartlarla çizilen kişisel verilerin korunması ile ilgili sınırlara uymaları gerekiyor.” diye konuştu.

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