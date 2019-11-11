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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Alamy
11.11.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Yayıncılar, Twitch'i bir bir bırakıyor

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Yayıncılar, Twitch'i bir bir bırakıyor

Popüler canlı video yayın hizmeti olan Twitch şu ara yayıncıların ayrılışı ile konuşuluyor.

Her geçen gün kan kaybeden video yayın platformu Twitch'ten ayrılık haberleri ardı ardına geliyor. İşte Twitch'ten ayrılan popüler isimler:

1. Tyler "Ninja" Blevins

Ünlü oyun yayıncısı Tyler "Ninja" Blevins, Ağustos ayında düzenlediği sahte basın toplantısında Twitch'ten Microsoft'a geçmek istediğini açıkladı. Tyler, "Bunun çoğunuzu şaşırtacağını biliyorum ama bugünden itibaren Microsoft'tan yayın yapacağım" demişti.

Her ay Fortnite oynarken yüzbinlerce dolar kazanmış ve EA'nın Apex Legends oyununu bir gün oynaması karşılığında bir milyon dolar ödendiği iddia edilen Blevins'ın bu açıklaması oldukça dikkat çekmişti.

Kağıt üzerinde yapılan anlaşmada Microsoft platformunda yer alan Mixer için özel yayın yapılması karşılığında ödeme yaptığı görülüyor. Gerçekte ise, Microsoft, Mixer'in değerini artırabilecek ve Microsoft'un oyun platformlarına dikkat çekebilecek önemli bir influencer'ı elde ediyor.?

2. Michael "Shroud" Grzesiek

Ninja'nın ardından Twitch'i bırakan isimlerden biri de Shroud. Haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Shroud, artık yayınlarına Microsoft'un Mixer yayın platformunda üzerinden devam edeceğini açıkladı.

3. Cory “King Gothalion” Michael

Ninja ve Shroud'dan sonra ayrılıp Mixer'e geçen diğer isim ise King Gothalion. Cory “King Gothalion” Michael, sosyal medya hesabı Twitter'da yayınladığı videosunda şu açıklamaları yaptı: " Microsoft ve Xbox ile sadece yaptığımız işi değil, aynı zamanda oyun için önemli olan herşeyi gerçekleştirmeye yardımcı olacağına inanıyorum."

4. Jack “CouRage” Dunlop

Canlı yayın video alanında en etkin platform elbette sadece Microsoft değil. Daha fazla içerik üretmek ve farklı beceriler edinmek için Twitch'den ayrılmak istediğini duyuran CouRage, YouTube ile anlaşarak artık yayınlarına orada devam edecek.

 

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