Yayıncılar, Twitch'i bir bir bırakıyor
Popüler canlı video yayın hizmeti olan Twitch şu ara yayıncıların ayrılışı ile konuşuluyor.
Her geçen gün kan kaybeden video yayın platformu Twitch'ten ayrılık haberleri ardı ardına geliyor. İşte Twitch'ten ayrılan popüler isimler:
1. Tyler "Ninja" Blevins
Ünlü oyun yayıncısı Tyler "Ninja" Blevins, Ağustos ayında düzenlediği sahte basın toplantısında Twitch'ten Microsoft'a geçmek istediğini açıkladı. Tyler, "Bunun çoğunuzu şaşırtacağını biliyorum ama bugünden itibaren Microsoft'tan yayın yapacağım" demişti.
Her ay Fortnite oynarken yüzbinlerce dolar kazanmış ve EA'nın Apex Legends oyununu bir gün oynaması karşılığında bir milyon dolar ödendiği iddia edilen Blevins'ın bu açıklaması oldukça dikkat çekmişti.
Kağıt üzerinde yapılan anlaşmada Microsoft platformunda yer alan Mixer için özel yayın yapılması karşılığında ödeme yaptığı görülüyor. Gerçekte ise, Microsoft, Mixer'in değerini artırabilecek ve Microsoft'un oyun platformlarına dikkat çekebilecek önemli bir influencer'ı elde ediyor.?
2. Michael "Shroud" Grzesiek
Ninja'nın ardından Twitch'i bırakan isimlerden biri de Shroud. Haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Shroud, artık yayınlarına Microsoft'un Mixer yayın platformunda üzerinden devam edeceğini açıkladı.
3. Cory “King Gothalion” Michael
Ninja ve Shroud'dan sonra ayrılıp Mixer'e geçen diğer isim ise King Gothalion. Cory “King Gothalion” Michael, sosyal medya hesabı Twitter'da yayınladığı videosunda şu açıklamaları yaptı: " Microsoft ve Xbox ile sadece yaptığımız işi değil, aynı zamanda oyun için önemli olan herşeyi gerçekleştirmeye yardımcı olacağına inanıyorum."
4. Jack “CouRage” Dunlop
Canlı yayın video alanında en etkin platform elbette sadece Microsoft değil. Daha fazla içerik üretmek ve farklı beceriler edinmek için Twitch'den ayrılmak istediğini duyuran CouRage, YouTube ile anlaşarak artık yayınlarına orada devam edecek.
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