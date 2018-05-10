Yayıncılar için maksimum gelir hedefleyen platform
Criteo, en son piyasaya sürdüğü Criteo Direct Bidder'ın bir yıldan kısa süre içinde 2.000 üst düzey yayıncı tarafından kullanıldığını duyurdu.
Teknolojinin piyasadaki etkisinin ve yönlendirmesinin çokça hissedildiği günümüzde, Criteo Direct Bidder'ın kullanımı iki eğilime açıkça işaret ediyor. İlk olarak yayıncılar, hem envanterleri hem de bu envanterlere erişimi olanlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ayrıca envanterlerinin değerini arttırmak ve üçüncü taraflara yapılacak ödemeleri ortadan kaldırmak istiyorlar. İkincisi, reklam verenler, birden fazla ortamı destekleyen agnostik satın alma platformunu ölçeklendirilebilir direct-to-publisher (doğrudan yayıncıya) entegrasyonlar ile güçlendirerek fayda sağlıyor.
Dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren şirketlerin artmasıyla birlikte doğru danışmanlığı seçmek de çok önemli. Bu yüzden, sektörde standardın oluşmasını temin etmek için Criteo, 'header bidding'in tüm sektörde adil, şeffaf ve verimli hale getirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlayan bağımsız bir kuruluş olan Prebid.org'a resmi olarak katıldı. Bir üye olarak sağladığı katkıyla birlikte Criteo, yayıncılar için entegrasyonları daha iyi hale getirmek amacıyla çalışmakta ve PreBid 1.0'ı tamamen desteklemektedir.
Prebid aracılığıyla Criteo Direct Bidder kullanan, Criteo'nun mevcut ortağı AccuWeather, satın alınan görüntülenmelerde %57 ve kazanma oranında %51 artışla reklam harcamalarında bir önceki yıla kıyasla %116 artış kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle