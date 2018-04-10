Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları
GeriTeknoloji Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
10.04.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları

Yavaşlayan, eski Android'li cihazınıza yeni bir şans vermeniz için, onu 3 adımda hızlandırıyoruz.

Eski bir Android'li cihazınız varsa, yavaşlamış olması muhtemel. Belki de bu telefonu çoktan bir kenara bıraktınız. Eski telefonunuzu kullanmak istiyorsanız ve onu hızlandıracak bir yol arıyorsanız, aşağıdaki ipuçları işinize yarayabilir.

1. Kullanmadığınız Uygulamaları Bulun ve Kaldırın

Google'ın Files Go uygulamasını yükleyin ve uygulama içerisindeki "Kullanılmayan uygulamaları bul" işlevini kullanın.

Dosyaları ve uygulamaları elle kaldırmak için DiskUsage uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı sistem depolama sürücüsünde kullanmamaya dikkat edin. DiskUsage ile dosyaları silme için dosyanın kutucuğuna dokunun, ardından sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Son olarak açılan menüden Delete'e dokunun.

Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları

2. Düzgün Çalışmayan Uygulamaları Bulun ve Kapatın

Ayarlar > Uygulamalar ve uyarılar > Tüm x uygulamayı gör yolunu izleyin ve burada sorun çıkardığını düşündüğünüz uygulamaya dokunun. Şimdi İzinler'e dokunun. İzinler menüsünde tüm izinleri inceleyin. Başlangıçta çalıştır girdisini göremiyorsanız, uygulama telefonunuzla birlikte başlamıyor demektir.

Bu izni çoğu telefonda devre dışı bırakmanız mümkün değil. Ancak bu izni ne kadar az uygulama kullanıyorsa, o kadar iyi olacaktır.

Alternatif olarak ücretsiz Startup Manager uygulamasını kullanarak otomatik olarak başlayan uygulamaları bulabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Sistem uygulamalarını devre dışı bırakmamaya çok dikkat edin, aksi halde tek geri dönüş yolunuz cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olabilir.

3. Cihazınızı Optimize Edin

Animasyonları kapatın: Geliştirici seçeneklerini açın ve Drawing altındaki seçenekleri devre dışı bırakarak animasyonları kapatın.

2D çizime zorlayın: Bu işlevi etkinleştirmek bazen performans artışı sağlayabiliyor. Ancak bazı durumlarda pil tüketiminiz artabilir. Seçeneği geliştirici seçenekleri altında "Enable hardware accelerated rendering" adıyla bulacaksınız. Bu seçeneğe dokunarak etkinleştirin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 26 MÜTHİŞ DUVAR KAĞIDI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yavaşlayan Android telefonları hızlandırmanın yolları

Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı

Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!

Apple'ın kurucusu Facebook'u Sil kampanyasına katıldı