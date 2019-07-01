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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.07.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Yasadışı kripto para madenciliğine dikkat

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Yasadışı kripto para madenciliğine dikkat

ESET, LoudMiner adlı sıradışı bir kripto para madencilik yazılımını tespit etti. LoudMiner, Mac ve Windows sistemlerinde yasa dışı kripto para madenciliği yapabilmek için profesyonel amaçlarla kullanılan bir sanal gerçeklik yazılımının içine saklanıyor.

Ticari yazılımların korsan kopyaları büyük sıkıntıya yol açabilir. ESET’in tespit ettiği yeni zararlı yazılım, bu gerçeğin altını bir kez daha çiziyor. LoudMiner, VST (Virtual Studio Technology) adı verilen bir ses yazılımının korsan kopyaları ile birlikte bulaşıyor ve bulaştığı makineleri kripto madenciliği için kullanıyor.

VST (Virtual Studio Technology) cihaz ve yazılımları ise özellikle müzisyenler, ses tutkunları, kayıt sanatçıları ve medya kuruluşları tarafından sıkça tercih ediliyor. 

Hem Mac hem Windows makineler hedef

LoudMiner, bir çapraz platform kripto para madencisi. Yani hem MacOS hem de Windows üzerinde kripto para madenciliği yapabilmek için QEMU sanal makine yazılımı kullanıyor. Kendi kendini güncellemek için de gömülü bir kullanıcı adı ve özel SSH anahtarı ile SCP’den (Güvenli Dosya Kopyası) faydalanıyor. 

Yüksek CPU tüketimine sahip cihazlarda fark edilmesi zor

ESET Güvenlik Araştırmacısı Marc-Etienne M. Léveillé, şu bilgileri paylaştı: LoudMiner, daha yüksek bir işlem gücüne sahip olduğu varsayıldığı için genellikle audio uygulamalarının yüklü olduğu makineleri hedefler. Bu uygulamalar genellikle karmaşıktır ve yüksek CPU tüketimine sahiptir. Bu nedenle kullanıcılar bu etkinliği alışılmadık bulmazlar. Kripto para madenciliği için sanal gerçeklik uygulamalarını kullanmak oldukça dikkat çekicidir ve daha bu önce gördüğümüz bir şey değildir.”

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