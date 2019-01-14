Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen siber tehlikeye dikkat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
14.01.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen siber tehlikeye dikkat

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Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen siber tehlikeye dikkat

Öğrenciler için 2 haftalık yarıyıl tatilinin başlamasına çok az kaldı. Tatilde zamanlarının büyük bir kısmını internete bağlı cihazlar ile geçirmek isteyen çocukların maruz kalabileceği siber tehlikelere karşı anne babaları uyaran Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere 6 önemli tavsiyede bulundu.

Kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

Endişelerinizi açıkça paylaşın ve uyarın. Çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

Uygulamalara dikkat edin. Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinçsiz uygulama içi satın almalar yapmalarını önleyin.

Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun ve maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Örneğin, bir el feneri uygulamasının kameraya erişmesi kesinlikle gerekmez. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın. Global güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antüvirüs’ün “Web Kamerası Koruma” özelliği, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sahte uygulamalar tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını tanımlar ve sizi, mahremiyetinizi ele geçirmeye çalışan siber suçlulardan korur.

Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. 

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