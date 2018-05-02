Yarının Aydınlatma Teknolojileri 11. IstanbulLight Fuarı’nda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Yarının Aydınlatma Teknolojileri 11. IstanbulLight Fuarı’nda

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Yarının Aydınlatma Teknolojileri 11. IstanbulLight Fuarı’nda

UBM, AGİD ve ATMK stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, 19-22 Eylül tarihlerinde sektörün tüm paydaşlarını İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturuyor.

Fuar organizatörü UBM tarafından Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanan IstanbulLight Fuarı 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

IstanbulLight bu yıl Teknik Aydınlatma Armatür Üreticileri, Dekoratif Aydınlatma Armatür Üreticileri, Lamba Üreticileri, Aydınlanma Komponent Üreticileri, Aydınlatma Tasarım Ofisleri, Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Kontrol Ekipman Üreticilerinden oluşan katılımcı profilini, hazırladığı yenilikler ve yeni ürünler eşliğinde ağırlamayı hedefliyor. Kamu ve özel sektör yatırımcıları, proje ofisleri, mimarlık ofisleri, elektrik proje ofisleri, aydınlatma tasarım ofisleri, inşaat müteahitleri, elektrik proje müteahitleri, elektrik toptancıları, elektrik perakendecileri sektördeki gelişmeleri, yeni ürünleri, hizmetleri ve şirketleri tanımak, iş ilişkilerini geliştirmek için IstanbulLight Fuarı’nda bir araya geliyor. IstanbulLight bu sene IstanbulLight Forumu, Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, Alım Heyeti Programı ve Fotoğraf Yarışması gibi özel etkinlikleri ile farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin artan nüfusunun tetiklediği inşaat sektöründeki büyümeye bağlı olarak aydınlatma ve elektrik sektöründe önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. Sektörde yakalanan büyüme, kamunun yenilenmeye yönelik yatırımları ve enerji verimliliği için artan farkındalıkla destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan 9. Eylem Planı ise, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin gözetilmesi maddesiyle sektörün en önemli gündem başlıklarından birini oluşturuyor. 

UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, "11. IstanbulLight Fuarı paralelinde düzenlenecek, IstanbulLight Forumu kapsamında dört gün boyunca sektör için önem taşıyan birçok panel gerçekleşecek. Bu panellerde ağırlayacağımız ulusal ve uluslararası uzmanlarla akıllı şehirlerde entegrasyon, enerji performans kontratında finansman desteği ve binalarda rehabilitasyon gibi kritik konuları değerlendireceğiz. Sektör için çok değerli olan bu etkinliği stratejik partnerlerimiz AGİD ve ATMK ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

İlki 2017 yılında düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından saygın aydınlatma tasarımcılarını ve aydınlatma tasarım ofislerini, mimarlar, kamudan ve özel sektörden yatırımcıları, proje ofislerini, inşaat müteahhittlik şirketlerini bir araya getiriyor. Binaların, meydanların, anıtların, mekanların daha iyi, daha güzel, daha estetik, daha verimli aydınlatılması,aydınlatma tasarımının mimari projelerdeki rolü ve önemi gibi konuların aydınlatma tasarımcıları tarafından bu zirvede ele alınması ve sunumlarla ufuk açıcı bir ortam oluşturulması planlanıyor.

AGİD Başkanı Fahir Gök, "Aydınlatma sektöründeki trendler, gelişen teknoloji ve yenilenen şehirlerle birlikte değişiyor. Bu değişimin nabzını tutan ve sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Forumunu stratejik ortkalarımızla birlikte düzenlemekten memnunuz." diye konuştu. 

Avrupa ülkeleri için aydınlatma alanında üretim merkezine dönüşme hedefleri bulunan yerli aydınlatma sektörü, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde bölgesel bir dağıtım ve lojistik merkezine dönüşüyor. Derneğimiz, AGİD verilerine göre yılda %7'lik büyüme oranına sahip aydınlatma sektörünün üretim büyüklüğü 2 milyar doları aşmış bulunuyor. Yeni nesil aydınlatma teknolojileri arasında başı çeken LED pazarındaki büyüme ise son yıllardaki hızlı artışını sürdürerek, 2022 yılına kadar %25'i aşan bir büyüme göstermesi bekleniyor.

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