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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Teknoloji
Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Yarım saatte şarjı yüzde 100 olan yeni telefon: Oppo Reno Ace

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Yarım saatte şarjı yüzde 100 olan yeni telefon: Oppo Reno Ace

Oppo'nun yeni telefonu Reno Ace'in teknik özellikleri ve fiyatı herkesi meraklandırıyor. Oppo Reno Ace fiyatı ve teknik özellikleri...

Oppo'nun merakla beklenen yeni modeli Reno Ace tanıtıldı. Oppo'nun yeni telefonunun en önemli özelliği yarım saatte şarjını yüzde 100'e çıkarması. 

 Oppo Reno Ace, 6.5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Oppo tarafından tanıtılan yeni Reno Ace, 20:9 formatına ve 90 HZ yenileme hızına sahip.

Donanımıyla da oldukça yüksek teknik özelliklerle gelen Oppo Reno Ace, Snapdragon 855'ten güç alıyor. 12 GB RAM'e sahip olan Oppo'nun yeni modeli depolama konusunda da 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki hafıza seçeneğine sahip.

Arka yüzünde 48 megapiksel (Sony IMX586) geniş açı, 13 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunan yeni model Reno Ace, 5x hibrit yakınlaştırma da yapabiliyor. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir kamerası bulunduğunu da belirtelim.

4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Oppo Reno Ace, 65W adaptörü ile yarım saatte telefon şarjını sıfırdan yüzde 100'e çıkarıyor. Kutusundan 65W şarj adaptörü ile çıkan Oppo Reno Ace'in en iddialı olduğu noktalardan biri elbette şarj süresi.

 Oppo Reno Ace fiyatı ne kadar olacak?

 Oppo Reno Ace fiyatı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı ancak elbette sızan bazı haberler mevcut. Sızan bilgiler Oppo Reno Ace fiyatı için 500 dolar civarının geçerli olacağı yönünde.

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