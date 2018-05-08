Yaptığınız her Google araması çevreyi kirletiyor! Nasıl mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
08.05.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Yaptığınız her Google araması çevreyi kirletiyor! Nasıl mı?

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Yaptığınız her Google araması çevreyi kirletiyor! Nasıl mı?

İnternette atılan her adım aslında gezegenimizi tahmin edebileceğimizden fazla etkiliyor. Kimsenin aklına gelmeyen bir durum olsa da inernet kullanmamızı sağlayan sistemler aslında yüksek miktarda enerji harcıyor ve göz ardı edilebilecek kadar basit bir konu değil. İnternetin karbon ayak izinin %40'ını ise Google oluşturuyor. Günde 3,5 milyar arama yapılan Google, internetin 'en zararlı fabrikası' olarak görülüyor.

İnternetin bir 'bulut' olduğunu düşünsekte aslında bu dev ağın bir de görmediğimiz fiziksel kısmı var. Milyonlarca sunucu, veri merkezi ve bunların bağlı olduğu denizaşırı kablolar ile yönlendiricilerin harcadığı enerji miktarı çok fazla, ancak bundan aslında pek de haberdar değiliz.

Rakamların ciddiyetinin artık fark edilmesi için Joana Moll isimli bir araştırmacı bir internet sitesi oluşturmuş ve Google'ın anlık olarak güncellenen karbons salınımını gözler önüne sermiş. Eğer anlık rakamlara göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Moll, internetin fiziksel boyutunun bu kadar göz ardı edilmesinin çok yanlış olduğunu ve bu konuda da adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Sitesinde yayınlanan rakamların ortalama olduğunu ve net etkinin hesaplanması için daha detaylı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini açıklayan Moll, Google'ın aslında bu konunun farkında olduğunu ve çeşitli önlemler aldığını söylüyor, ancak belli ki bu önlemler yeterli değil. 

Moll'un bu konuda ortaya koyduğu bir diğer proje ise “DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST” ismini verdiği bir başka internet sitesi. Bu sitede de Google'da geçirilen vakit boyunca karbon salınımını engellemek için enerji harcayan ağaç miktarını resmediyor, merak edenler için link burada. Konunun yakın gelecekte önem kazanması ve kamuoyunun internet karbon salınımı hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. Webtekno

 

 

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