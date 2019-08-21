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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu

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Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu

Amatör müzikle ilgilenen Denizlili 15 yaşındaki gurbetçi Yunus Emre Nalcı’nın, Almanca söylediği şarkısı yanlışlıkla müzik platformu Spotify’de dünyaca ünlü sanatçı Future’ye ait olan hesapta paylaşıldı. Nalcı’nın şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlenirken, genç yanlışlıkla da olsa 2 günlüğüne dünyaca ünlü bir fenomen olmanın mutluluğunu yaşadı.

Acıpayamlı olan ve Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Nalcı küçüklüğünden bu yana müzikle uğraşıyor. Nalcı geçtiğimiz günlerde Future isimli dünyaca ünlü bir sanatçıya ait olan şarkının Almanca versiyonunu söyleyerek dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify’e yükledi. Ardından kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Bir karışıklığın meydana geldiğini belirten Nalcı, olayın ardından ilgi odağı olduğunu belirtirken, 2 günlüğüne de olsa fenomen olmaktan memnun olduğunu ifade etti. 

Yaşanan olay sonrası kısa süreliğine de olsa dünyada meşhur olan Nalcı, amatörce yaptığı müzik sonrası bu kadar meşhur olmasına kendisinin bile şaşırdığını dile getirdi. Yaptığı şarkının yanlışlıkla dünyaca ünlü rap sanatçısı Future’nin hesabına yüklendiğini ifade eden Nalcı, “Ben şarkıyı Spotify’e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future’nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı ‘senin şarkın Future’nin profilinde ne arıyor?’ diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi bu kadar insanın etrafından olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum” dedi. 

Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu

“Yanlış bir hata ama güzel bir sonuç çıkardı” 

İki günlüğüne de olsa dünyada meşhur olan oğlu ile gurur duyduğunu kaydeden annesi Elvan Nalcı ise oğluna müziğini platforma yüklemesi için kredi kartını verdiğini belirterek sonrasında ise şarkıyı yüklediklerini söyledi. Anne Nalcı, “Bayram günü sabahı kalktık şarkı patlama yapmış. İlk önce şaka olduğunu sandık. Ama sonrasında gelişen olayla bayağı güzel oldu. ABD’de 21 milyon takipçisi olan Future’nin platformunda son şarkısı diye çıkıyor ama sistem hatası olarak. Ben oğlumla gurur duydum, böyle güzel bir tesadüf olamazdı. Yanlış bir hata ama güzel bir sonuç çıkardı.”

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