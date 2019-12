Yapay zekayı yenmek mümkün mü?

Fotoğraf: Alamy

Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’un, IBM’in Deep Blue isimli yapay zekasına kaybetmesinden günümüze, yapay zekalar strateji oyunlarında birçok başarı elde etti. Bunun son örneği ise Çin kökenli eski bir strateji oyunu olan Go oyununda yaşandı. Dünyaca ünlü Koreli Go oyuncusu Lee Se-Dol, bundan 3 yıl önce Google’ın yapay zekası AlphaGo ile 5 maç yapmış ve bu maçlardan yalnızca 1’ini kazanabilmişti. Go oynamayı kendi kendine öğrenen AlphaGo, aradan geçen 3 yıllık süreçte çok daha iyi hale geldi. Yapay zekanın yaşadığı gelişmeyle kıyaslandığında, insan oyuncuların gelişimi çok daha geride kaldı.

Bu yılın Kasım ayında Lee Se-Dol, profesyonel Go kariyerine son verdiğini açıkladı. Lee, kendisinin çok iyi duruma gelip bu oyunda bir numara olsa bile, yapay zekanın her zaman onun üstünde yer alacağını söyledi. Ayrıca Lee, yapay zekanın yenilemeyecek bir varlık olduğunu vurguladı. Profesyonel kariyerine son veren Lee, bundan sonra yapay zekanın gelişimi için çalışacağını ve deneylere katılacağını duyurdu. Lee, bundan sonra Güney Kore’nin ünlü 5 Go oyuncusunu yenen HanDol isimli yapay zekayla maçlar yapacak ve bu yapay zekanın gelişimi için çalışacak.

Yapay zekanın oyun alanındaki başarısı elbette bununla sınırlı değil. 2015 yılında geliştirilen Google’ın bir diğer yapay zekası Deepmind, kendi kendine 49 farklı atari oyununu oynamayı öğrenmişti. Geliştiricilerden Dr. Demis Hassabis bu çalışmayla ilgili olarak, yapay zekaya sadece yüksek puan alması gerektiğini öğrettiklerini ve geri kalan oyun sürecini kendisine bıraktıklarını söylüyor. Oyunlarda yeni stratejiler geliştirmeyi başaran yapay zeka, oyunların birçoğunda insan oyunculardan daha yüksek puan almayı başardı.

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte, ‘Yapay zeka, bir insanı yenebilir mi?’ sorusunun da evrim geçirdiğini görüyoruz. Bundan birkaç yıl sonra, hatta bugün bile ‘İnsan, yapay zekayı yenebilir mi?’ soruları gündemde olacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki 45 yıl içinde yapay zekanın gelişimi

Oxford Üniversitesi’nden Future of Humanity Institute’in yaptığı araştırmalara göre yapay zeka, önümüzdeki 45 yıl içinde birçok alanda insanlardan daha başarılı olacak. Strateji oyunlarını ele geçirmeye başlayan yapay zekanın geleceğiyle ilgili bazı tahminler ise şu şekilde:

2023 yılında yapay zeka insanlardan daha iyi tercüme yapacak. 2031 yılında mağaza çalışanlarının yerine geçecek. 2049 yılında ise Stephen King kadar çok satan kitaplar yazacak. 2053’te çok başarılı bir cerrah olacak. Strateji oyunlarıyla başlayan yapay zekanın insanlığa karşı üstünlüğü, farklı alanlar için de artarak devam edecek.

Burak KESAYAK

Twitter.com/BurakKesayak