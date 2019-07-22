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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Yapay zekâya karşı sürekli eğitim şart

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Yapay zekâya karşı sürekli eğitim şart

Endüstri 4.0 kapsamında iş yaşamı hızla değişirken henüz tam olarak anlaşılamayan AI (Yapay zekâ) insanların, işleri ile ilgili endişeler yaşamasına sebep oluyor. ABD’de 11 bin iş arayan birey ile yapılan ankete katılanların 5’te 1’i, işlerini gelecekte yapay zekânın alacağından korktuğunu belirtmiş.

Dünya Ekonomik Forumu Future of Jobs 2018 raporunda, 2025 yılına kadar insanların çalışma sürelerinin %71'den %58'e düşeceği, makinelerin ve algoritmaların iş hayatına katılımının ise %57 oranında artacağı öngörülüyor. Günümüzde, yapay zekânın işe alım süreçlerinde dahi kullanılmaya başlanması ise sürecin ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor.

İnsan kaynakları, işe alım sürecinin gerçekleştiği bir departman ve burada sadece eğitiminiz değil pek çok farklı özelliğiniz değerlendirilir. İş için başvuran bireye temelde ön yargısız, eşit davranmak adına oluşturulan yapay zekâ, değerlendirme yaparken acaba gerçekten doğru seçim yapabilecek mi? AI siteminizin mülakat sonunda elediği birinin aslında tam da ihtiyacınız olan bir özelliği olup olmadığından emin olabilecek misiniz? Meselâ, siz bu yazıyı okumak yerine benimle sohbet ediyor olsaydınız, sohbet esnasında benim sözlerimde gerçekten samimi mi yoksa sırf AI’yi kötülemek için mi bu sohbeti gerçekleştirdiğimi hissedebilirdiniz. Aynı şekilde iş başvurusu yapan bir kişiyi AI, agresif bularak eleyebilir ama belki de o kişi inisiyatif alabilen, tam da sizin aradığınız özelliklerde biridir.

Daha önce yapay zekânın pek çok defa hata yaptığı görüldü, pek çok defa manipüle edildi. Bu son derece doğal çünkü henüz insan gibi davranamayan, hissedemeyen, sezemeyen bir yazılım var karşımızda. Sizin hakkınızda internette ne var ne yok araştırabilen, sosyal medya hesaplarınızda herkese açık paylaşımlarınızı ve hakkınızda yazılmış her şeyi tarayabilen bir yapay zekâ, neye göre karar verecek? Belki de bu konuda biraz daha düşünmek gerekiyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi bilgi ile besleniyor. Günümüzde, henüz yeterli verinin olmadığı, olana da erişimin zor olduğu düşünülürse, bu tip insani özellikler gerektiren aşamalarda yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması için biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. 

Öte yandan, yapılan yakın zamanlı pek çok araştırma bazı meslekler kaybolurken diğerlerinin oluşacağını işaret ediyor. Bu nedenle, global şirketler, Endüstri 4.0 geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek mesleki sorunları önlemek için sürekli eğitim modeli oluşturmaya başlıyor. Meselâ, geçtiğimiz haftalarda Amazon, ABD'deki çalışanlarının üçte birine yönelik eğitim programları oluşturmak için 700 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Umuyoruz bu gibi daha fazla girişim olur. Ancak bunlarla birlikte yeni yetişen gençleri bu yönde hazırlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Günümüzde kodlama öğrenmek moda oldu fakat bu yeterli değil. Öğretmemiz gereken asıl nokta yapay zekâ, derin öğrenme, makine öğrenimi gibi sitemlerin çalışma mantığı. Çünkü ileride yapay zekânın her alanda kullanılacağı aşikâr. 

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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