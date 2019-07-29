Yapay zekanın ürettiği metni çözebilen yapay zeka teknolojisi
Günden güne kullanımı yaygınlaşan yapay zeka teknolojisinin kullanımı öyle bir hal aldı ki gerçeğinden yapay zekayı ayırabilmek güç bir hale geldi. Örneğin yapay zeka teknolojisinin hazırladığı metinleri gören pek çok kullanıcı, bu metnin gerçek bir kişiden mi yoksa yapay zeka teknolojisinden mi çıktığını anlaması epey güç olabiliyor.
Bu da elbette beraberinde bir dizi sorunu getiriyor. Özellikle de yazılan metinlerin güvenilirliği söz konusu olduğunda yapay zeka teknolojisi aldatıcı olabiliyor. Bunun önüne geçmek için ise yapay zeka ile hazırlanan metin ile gerçek bir kullanıcıdan çıkan metnin başarılı bir şekilde ayrıştırılabilmesi gerekiyor. Bu ayrıştırmayı yapabilecek olan da yine yapay zeka teknolojisi olacak.
Hardvard Üniversitesi ve bir grup IBM çalışanı tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi, metinleri hazırlayanın yapay zeka olup olmadığını saniyeler içinde çözebiliyor. Giant Language Model Test Room ismi verilen bu uygulama, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek, yüksek doğrulukta tespit ediyor.
Özellikle sahte haber ve botlara karşı mücadelede kullanılması planlanan yapay zeka teknolojisi, böylece kullanıcıların yanlış noktaya yönlendirilmelerinin önüne geçecek.
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