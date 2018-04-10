Yapay zekanın testi TestIstanbul’da konuşulacak
Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve tek uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’un dokuzuncusu 17 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Dünyadan önemli isimleri keynote konuşmacısı olarak ağırlayacak etkinlik, yapay zekanın test edilmesi ve cloud testing konularına odaklanacak.
Dünyanın farklı bölgelerinden yazılım testi profesyonellerini buluşturan yazılım testi konferansı TestIstanbul, bu yıl 17 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Önceki sekiz yılda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşmesi beklenen etkinlikte, yazılım testindeki trendler ve beklentiler, zengin ve kapsamlı bir içerikle ele alınacak.
Yapay zekanın test edilmesi ve cloud testing konularına odaklanacak Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nın keynote konuşmacıları TMMI Foundation CEO’su Erik Van Veenendaal, PSTQB Başkan Yardımcısı Joel Oliveira, ‘BDD in Action’ kitabının yazarı John Ferguson Smart ve Software Testing Clinic Kurucu Ortağı Mark Winteringham olarak sıralanıyor.
Etkinlikte ayrıca önde gelen markalarda yazılım testi konusunda çalışan yöneticilerin söz alacağı iki panel düzenlenecek. “Yüksek kaliteli yazılım elde etmek: Statik ve dinamik kod analizi” başlıklı panele ACM, Bilyoner, Mobven, Testinium ve Turkish Testing Board’dan, “Testin geleceği” başlıklı panele ise Anadolu Sigorta, BA-Works, BKM, Garanti Teknoloji, Persona Tech ve TEB’den yöneticiler katılacak.
BKM, Keytorc, Mobven, TEB ve Testinium’un sponsorluğunda, Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi testistanbul.org adresinden alınabiliyor.
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