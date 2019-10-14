Yapay zekanın güvenlikteki payı 40 milyar doları zorlayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYapay zekanın güvenlikteki payı 40 milyar doları zorlayacak
GeriTeknoloji Yapay zekanın güvenlikteki payı 40 milyar doları zorlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Yapay zekanın güvenlikteki payı 40 milyar doları zorlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapay zekanın güvenlikteki payı 40 milyar doları zorlayacak

Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38,2 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre, yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının artmasındaki itici güçlerin başında, gelişen tehditler ve şirketlerin veri güvenliği endişelerinin artması geliyor.

Siber Güvenlik Pazarında Yapay Zeka adlı araştırma sonuçlarına göre, yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının 2026 yılına kadar 8,8 milyar dolardan 38,2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Pazarın büyümesinin temel itici gücü olarak IoT cihazlarının ve siber güvenlikteki tehditlerin başı çektiğini belirten uzmanlar, veri güvenliği endişelerinin ve Wi-Fi ağlarına yönelik tehditlerin artmasının da yapay zekanın siber güvenlikteki yükselişine neden olacağını öngörüyor.

Şirketler Verilerini Buluta Taşınıyor, Yapay Zeka Büyüyor

Birçok şirketin operasyonlarının bir bölümünü buluta taşıması ile korunacak verileri de bulut üzerinde yer almaya başladı. Verilerin güvenliğini sağlama çabası da bulut tabanlı çözümlerin daha da gelişmesine yol açıyor. Buluta geçişin şirketlere, gelişmiş esneklik, kontrol ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlar sağladığını aktaran uzmanlar, bulut çözümlerinin siber güvenlik çözümlerini uygulamak için gereken şirket yatırımlarının önemli ölçüde azalacağını ve önümüzdeki yıllarda çoğu şirketin bulut tabanlı siber güvenlik talebinin bu nedenlerle artacağını belirtiyor. 

Pazar Payı En Çok Otomotiv ve Ulaşım Sektöründe Artacak

Araştırma sonuçlarına göre siber güvenlikte yapay zekanın en çok otomotiv ve ulaşım sektöründe pazar payını artıracak. Özellikle makine öğrenimini Big Data analitiğiyle birleştirmenin araçlardan, sunuculardan ve akıllı mobil servislerinden toplanan büyük miktardaki değerli veriyi anlama fırsatı sunacağına işaret eden uzmanlar, makine öğrenimini kullanılarak siber tehditlerden taşıt ve sürücünün düzensiz davranışlarına kadar gerçekleşecek tüm anormal işlemleri tanımlamak için hizmet verebilir.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?