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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
14.11.2018 - 07:05, Son Güncelleme:

Yapay zekalı robotlar, yeşil sahalarda

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Yapay zekalı robotlar, yeşil sahalarda

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, robotik kodlama ile öğrencilerin yaptığı yapay zekalı robotlar, herhangi bir müdahale olmaksızın futbol oynuyor.

Eğitim teknolojileri ve yazılım uzmanı Seçkin ve Deniz Aksoy çiftinin koçluğunda, özel bir yazılım ofisinde kodlama eğitimi alan 10-16 yaşlarındaki öğrencilerin tasarladığı yapay zekalı robotlar, yeşil sahalarda top koşturuyor.

Robotlar, yeşil sahada kızıl ötesi ışınlar yayan elektronik topu algılayarak karşı kaleye sürüklüyor. Yapay zekaları sayesinde sahadaki topu bulan robotlar, bunu karşı takımın kalesine götürerek gol atmaya çalışıyor.

Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

Bilim Kahramanları Derneğinin mayıs ayında İzmir'de düzenlediği Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde futbol kategorisinde birinci olan öğrencilerin tasarladığı robotlardan oluşan "MC Football Team", 16-18 Kasım tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek 2018 Dünya Robot Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Tasarladıkları iki robotla Türkiye birinciliği elde eden takım oyuncuları Sarp Şahin, Seçil Aksoy ve Kaan Uçar, Tayland'daki olimpiyatta mücadele edecek.

Eğitim teknolojileri ve yazılım uzmanı Seçkin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır kodlama eğitimi verdiklerini ve birçok öğrenci yetiştirdiklerini belirterek robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerin, problem çözme, bilimsel ve tasarım becerilerinin geliştiğini ifade etti.

Yapay zekalı robotlar, yeşil sahalarda

Yetiştirdikleri öğrencilerle turnuvalara katıldıklarını, en prestijli yarışmalarda ciddi başarılar elde ettiklerini anlatan Aksoy, "Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad) bu turnuvalardan sadece biri. Türkiye elemelerinde birincilik başarısını elde eden takımımız, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle birçok kupa aldı. Dünya Robot Olimpiyatı'nda uluslararası alanda geçen yıl Kosta Rika'da ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Bu yıl da Türkiye birincisi olan takımımız, ülkemizi Tayland'da temsil edecek. Hedefimiz ilimize ve ülkemize uluslararası düzeyde başarılar kazandırmak." dedi.

Yapay zekalı futbolcu robotlar

Robotların yapay zeka ile kazandıkları kabiliyet sayesinde kendi kararlarını verdiğini aktaran Aksoy, şunları söyledi:

"Öğrencilerin robotları tasarlarken geliştirdikleri yazılım sayesinde, yapay zeka robota yüklenmiş oluyor. Çünkü robotlar önceden tasarlanmış bu yarışmada birçok problemle karşılaşıyorlar. Robotlar, topun nerede olduğunu bulma veya topu bulurken duvara çarpma konusunda karşılaştıkları problemleri kendi kendilerine çözüyorlar. Yarışma esnasında hiçbir şekilde uzaktan kumanda ile kontrol edilmiyor."  

Takımda yer alan 12 yaşındaki Sarp Şahin, 4 yıldır robotik çalışmalar yaptıklarını belirterek "Arkadaşlarımla bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu proje Dünya Robot Olimpiyatlarının Türkiye ayağında birinci oldu ve Tayland'a gitmeye hak kazandı. Robotumuza güveniyoruz ve Tayland'da dereceye gireceğine inanıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Seçil Aksoy ise yapay zekalı futbolcu robotların çalışma sistemini şöyle anlattı:

"Yarışmada kullanılan topun içerisinde kızılötesi ışınlar yayan ledler bulunuyor. Tasarladığımız robotlar topun yaydığı kızılötesi ışınları takip ederek bulduğu topu karşı takımın kalesine götürmeyi amaçlıyor. Her takımın iki robotu oluyor, biri kaleci diğeri forvet olmak üzere. Hepsi sahaya konuluyor ve hepsinin amacı aynı, topu bulup kaleye götürmek. Bizim robotumuzun özelliği her yöne rahatça hareket edebiliyor olması. Bu sayede robotumuz zaman kaybetmeden karşı kaleye topu daha rahat götürebiliyor."  

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