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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Yapay zekalı LG TV’lerde çoklu dil desteği

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Yapay zekalı LG TV’lerde çoklu dil desteği

Yapay zeka teknolojisine sahip 2019 model LG AI TV’lerde, daha fazla konfor için çoklu dilde sesli komut alma özelliği bulunuyor.

LG Electronics (LG), kullanıcılarına daha iyi bir izleyici deneyimi sunma vizyonunun bir parçası olarak, 2019 yapay zeka özellikli televizyonlarında, farklı dillerdeki sesli komutları anlayan “Çoklu Dil Desteği”ni tanıttı. 2019 model LG TV'ler, LG'nin daha yüksek düzeyde görüntü ve ses kalitesi sağlamak için derin öğrenme algoritması kullanan benzersiz ThinQ yapay zeka platformuyla birlikte geliyor. Yeni algoritma ile LG TV’ler kaynak içeriğini analiz ediyor ve optimize edilmiş bir içerik sunmak için ortam koşullarını tanıyor.

2019 model LG TV’lerde bulunan sesli komut algılama özelliği, ek donanıma gerek olmadan, sadece uzaktan kumandayla konuşarak yanıt almayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Yeni nesil LG TV’ler içeriği anlayarak, daha karmaşık isteklere yanıt verebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, istedikleri sonucu elde etmek için verdikleri komutları defalarca tekrarlamak zorunda kalmıyorlar.

Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP), LG’nin OLED TV, NanoCell ve Smart TV serilerini içeren yeni yapay zeka özellikli TV’lerinde, sesle etkinleştirilmiş kontrol sunmasına yardımcı oluyor. LG’nin yeni nesil TV’leri, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca ve Rusça dahil olmak üzere birçok dilde yerleşik NLP’yi destekliyor.

Sesli Komutla Kanal Değiştirme, Ayar Yapabilme Özelliği

LG’nin ThinQ yapay zeka özellikli TV’leri, tüketicilere TV kontrolü ve içerik arama da dahil olmak üzere birçok avantaj sağlamak için tasarlandı. LG TV sahipleri, sadece seslerini kullanarak kanalları değiştirebiliyor, ses seviyesiyle oynayabiliyor ve TV ayarlarını yapabiliyorlar. İçerik arama işlevi ise, kullanıcıların Netflix'teki en son programları keşfetmelerini ve YouTube'daki videoları izlemelerini de sağlıyor.

LG, tüketicilerin daha konforlu yaşamasını sağlamak ve oturma odalarının rahatlığında, sadece seslerini kullanarak televizyonlarını ve akıllı ev cihazlarını yönetmeleri amacıyla Open Connectivity Foundation (OCF) ile ortaklık kurdu. LG kullanıcıları bu iş birliği ile, klimalar ve çamaşır makinelerinden robotik elektrikli süpürgelere, hoparlörlere ve aydınlatmaya kadar, cihazları doğrudan TV'den kontrol etmeyi mümkün kılan sezgisel Home Dashboard'un keyfini çıkartıyorlar.

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