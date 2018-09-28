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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Yapay zekada "milli dönüşüm" hedefi

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Yapay zekada "milli dönüşüm" hedefi

Türkiye, yapay zeka uygulamalarında "milli dönüşüm" hedeflerken, konunun uzmanları da bu amaçla izlenmesi gereken stratejileri değerlendiriyor.

Deep Learning Türkiye Topluluğu (DLTR) Kurucu Ortağı Ayyüce Kızrak, AA muhabirine, yapay zeka uygulamalarının yakın gelecekte Türk mühendisleri tarafından geliştirilebilmesi için Türkiye'de bu alanda çalışan kişilerin bir araya gelmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. 

Yapay zeka topluluğu DLTR'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve HAVELSAN ile birlikte 5-6 Ekim'de Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) düzenleyeceğini belirten Kızrak, akademiden özel sektöre ve kamu aktörlerine kadar tüm kesimlerin bir araya getirileceğini, ilgi çekici fikirlerin ortaya konulacağını bildirdi. 

Kızrak, BTK ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek etkinliğin, "Yapay Zeka Üreten Türkiye" sloganıyla yapılacağını ifade etti.

DLTR'nin ülkede yapay zeka alanında farkındalık yaratmak ve bu alanla ilgilenenleri bir araya getirerek tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla kurulduğunu anlatan Kızrak, Türkiye'nin yapay zeka alanında öncü olabilmesi ve nitelikli uzman yetiştirebilmesi için yeni başlayanlara yönelik Türkçe ve İngilizce içerik ürettiklerini ve ileri düzeyde bilgi sahibi olanların da birlikte proje yapabilmelerine imkan sağladıklarını dile getirdi. 

Kızrak, konferansın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka uygulamalarının yakın gelecekte Türk mühendisleri tarafından geliştirilebilmesi için ülkemizde bu alanda çalışan kişilerin bir araya gelmeleri büyük önem taşıyor. Türkiye'nin 'Milli Yapay Zeka Stratejisi'nin oluşturulmasına öncülük etmeyi hedeflediğimiz konferansın ilk gününde, alanında uzman isimlerin panel oturumlarına ve sunumlarına, ikinci gününde de uygulamalı atölye çalışmalarına yer verilecek. Etkinlikte finanstan savunmaya, sağlıktan bankacılığa kadar farklı pek çok sektörde yapay zekanın son teknolojideki gelişmeleri detaylıca incelenmesi ve tartışılmasıyla katılımcıları yapay zeka alanında çalışmalar geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

"Türkiye gerekli insan kaynağı potansiyeline sahip"

DeepCon'18'de panelist olarak yer alacak Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Deniz Kılınç da yapay zeka uygulamalarının sağlık, enerji, hizmet, insan kaynakları, eğitim sektörü, elektronik ticaret, tarım, bankacılık, siber güvenlik, savunma sanayisi ve robotik gibi birçok alanda kullanıldığına dikkati çekti.

Dünyada yapay zeka konusunda yetkin veya çalışan insan kaynağı, start-up şirketi, üretilen akademik yayın ve patentlerin sayılarıyla melek yatırım fonları ve alana yapılan devlet destekleri gibi kriterler dikkate alındığında ABD, Çin, Japonya, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin önde olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti: 

"Türkiye bu sıralamalarda geride olsa da ciddi bir insan kaynağı potansiyeline sahip ve bunu kullanmaya çalışıyor. Yapay zeka konusunda önde olan ülkeler arasında yer alabilmek için orta ve uzun vadeli planda, ilkokullardan başlayarak STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve kodlama derslerinin sayılarının artırılması ve bu dersleri verecek insan kaynağının özel olarak eğitilmesi gerekiyor. Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerdeki yapay zeka ve veri bilimi odaklı alan derslerinin birçok programa zorunlu olarak eklenmesi de oldukça kritik. Üniversite-sanayi iş birliğinin gerçek anlamda işler hale getirilmesi ve yapay zeka alanına özel Ar-Ge teşvik programlarının oluşturulması kısa vadede etkisini gösterebilir."

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