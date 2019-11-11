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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.11.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Yapay zeka, yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini biliyor!

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Yapay zeka, yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini biliyor!

Günlük hayatta pek çok işe el atan yapay zeka teknolojisi bu kez meteorolojide kendini göstermeye başlıyor. Öyle ki geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde yapay zeka yıldırımın nereye ve ne zaman düşeceğini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor.

Hava durumu tahminlerini bir adım öteye taşıyan yapay zeka teknolojisi bu kez yıldırımlara el attı. Merkezi İsviçre'de bulunan Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı'nda çalışan bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, hava tahmininde bulunurken farklı koşulları dikkate alıyor. Atmosfer basıncı, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgâr hızının oluşturduğu bu değerleri kullanan sistem, kendini elde edilen veritabanı bilgileriyle eğitiyor.

Yapay zeka teknolojisini eğiten bilim insanları, son 12 yılda İsviçre genelinde yıldırımın düştüğü bölgeleri tek tek tespit etti ve bu bilgileri yapay zekaya öğretti. Söz konusu sistem, 30 km çapında bir alana düşme ihtimali bulunan yıldırımı 10 ila 30 dakika öncesinden %80 doğruluk oranı ile tahmin edebiliyor.

Geliştirilen bu sistem, aynı zamanda radar ve uydulardan da faydalanıyor. "Bizim yöntemimiz herhangi bir meteoroloji istasyonundan alınan verileri kullanıyor." diyen bilim insanı Amirhossein Mostajabi, geliştirilen sistemin radar ve uyduların kapsama alanı dışında kalan bölgeleri de analiz edebildiğine dikkat çekiyor. 

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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