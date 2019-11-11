Yapay zeka, yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini biliyor!
Günlük hayatta pek çok işe el atan yapay zeka teknolojisi bu kez meteorolojide kendini göstermeye başlıyor. Öyle ki geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde yapay zeka yıldırımın nereye ve ne zaman düşeceğini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor.
Hava durumu tahminlerini bir adım öteye taşıyan yapay zeka teknolojisi bu kez yıldırımlara el attı. Merkezi İsviçre'de bulunan Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı'nda çalışan bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, hava tahmininde bulunurken farklı koşulları dikkate alıyor. Atmosfer basıncı, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgâr hızının oluşturduğu bu değerleri kullanan sistem, kendini elde edilen veritabanı bilgileriyle eğitiyor.
Yapay zeka teknolojisini eğiten bilim insanları, son 12 yılda İsviçre genelinde yıldırımın düştüğü bölgeleri tek tek tespit etti ve bu bilgileri yapay zekaya öğretti. Söz konusu sistem, 30 km çapında bir alana düşme ihtimali bulunan yıldırımı 10 ila 30 dakika öncesinden %80 doğruluk oranı ile tahmin edebiliyor.
Geliştirilen bu sistem, aynı zamanda radar ve uydulardan da faydalanıyor. "Bizim yöntemimiz herhangi bir meteoroloji istasyonundan alınan verileri kullanıyor." diyen bilim insanı Amirhossein Mostajabi, geliştirilen sistemin radar ve uyduların kapsama alanı dışında kalan bölgeleri de analiz edebildiğine dikkat çekiyor.
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