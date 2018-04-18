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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Yapay zekâ ve robotların geleceği için 5 önemli öngörü

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Yapay zekâ ve robotların geleceği için 5 önemli öngörü

8 – 10 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek &NOW Business&Tech Week çatısı altında gerçekleştirilecek 23. İnsan Kaynakları Zirvesi için Türkiye’ye gelecek isimlerden biri de insan performansı alanında uluslararası bir uzman olarak tanınan Alan Watkins olacak. Şu sıralar “Yapay Zekâ Ölümsüzlüğü” isimli kitabını yazan Watkins, zirve öncesinde robotlarla ilgili gelecek öngörülerini paylaştı.

McKinsey Global Institute tarafından yayınlanan rapora göre, robot teknolojilerin kullanımı ile 2030'da 400 ila 800 milyon arasında insanı işten ayrılmaya veya iş değiştirmeye zorlayacak. Ancak robotların sayısındaki artış, bu fırsatı yakalayabilir, insan olarak amacımızı, işimizin doğasını ve birbirimizle olan ilişkimizi etkin şekilde yeniden değerlendirebilirsek insanlık için çok olumlu bir değişim yaratabilir. 

İK süreçlerini iyileştirecek

Yapay zekâ teknolojisi insan kaynakları için olumlu değişiklikleri beraberinde getirebilir. Bu yeni dönem İK uygulayıcılarının odak noktalarını, ücretlendirme ve işe alma gibi süreçlerden, insan gelişiminin daha derin olarak anlaşılmasına doğru çevirebilir. Dünyadaki artan değişim hızına ayak uydurabilmek için insan kapasitesini hızlandırmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Yapay zekâ dünyadaki bireyler, ekipler ve organizasyonlar arasındaki iletişimin birçok yönünü değiştirmeye devam edecek. 

Yapay zekâ robotların insanlığın yerini alabileceği riski bir gerçeğinden korunmak için 2 yol var

Stephen Hawking'in 'yapay zekâ robotlarının gelecekte insanlığın yerini alacağı' teorisinin gerçekleşmesi konusunda ciddi bir risk bulunuyor. Bunun gerçekleşmediğinden emin olmak için küresel olarak yapay zekayı nasıl geliştirdiğimiz hakkındaki düşüncelerimizi kökünden değiştirmemiz gerekiyor. Yapay Zekâ Ölümsüzlüğü isimli yeni kitabımda detaylı olarak değindiğim bu konuda insanlığı kurtarabilecek 2 seçenek olduğunu belirttim. İlki yapay zekayı kodlayan insanların ahlaki kapsamlılığını geliştirmek. İkincisi ise yapay zekayı, çoğu insanın yapabileceğinden çok daha yüksek bir ahlaki kodla çalışacak şekilde kodlamak. Daha sonra ise yapay zekayı kendisini kodlayacak şekilde yetkilendirmek. 

Bazı meslekler tarihe gömülecek

Tekrarlayan ve dar uzmanlık alanlarına dayanan birçok iş, yapay zekâ veya robotlara yenilecektir. Hollanda'daki sevkiyat limanlarında kullanılan sürücüsüz otomobil teknolojileri bu alanlara iyi bir örnek olabilir. Birçok manuel iş, robotlar tarafından ve teknik uzmanlık gerektiren birçok iş, yapay zekâ tarafından yapılacak. Yapay zekâ, doktorlar, avukatlar, muhasebeciler ve diğer danışmanlık hizmetleri gibi işlerin birçok yönünün halihazırda yerini aldı ancak yapay zekanın tüm meslekleri hükümsüz kılma ihtimali olmadığı unutulmamalı.

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