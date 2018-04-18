Yapay zekâ ve robotların geleceği için 5 önemli öngörü

McKinsey Global Institute tarafından yayınlanan rapora göre, robot teknolojilerin kullanımı ile 2030'da 400 ila 800 milyon arasında insanı işten ayrılmaya veya iş değiştirmeye zorlayacak. Ancak robotların sayısındaki artış, bu fırsatı yakalayabilir, insan olarak amacımızı, işimizin doğasını ve birbirimizle olan ilişkimizi etkin şekilde yeniden değerlendirebilirsek insanlık için çok olumlu bir değişim yaratabilir.

İK süreçlerini iyileştirecek

Yapay zekâ teknolojisi insan kaynakları için olumlu değişiklikleri beraberinde getirebilir. Bu yeni dönem İK uygulayıcılarının odak noktalarını, ücretlendirme ve işe alma gibi süreçlerden, insan gelişiminin daha derin olarak anlaşılmasına doğru çevirebilir. Dünyadaki artan değişim hızına ayak uydurabilmek için insan kapasitesini hızlandırmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Yapay zekâ dünyadaki bireyler, ekipler ve organizasyonlar arasındaki iletişimin birçok yönünü değiştirmeye devam edecek.

Yapay zekâ robotların insanlığın yerini alabileceği riski bir gerçeğinden korunmak için 2 yol var

Stephen Hawking'in 'yapay zekâ robotlarının gelecekte insanlığın yerini alacağı' teorisinin gerçekleşmesi konusunda ciddi bir risk bulunuyor. Bunun gerçekleşmediğinden emin olmak için küresel olarak yapay zekayı nasıl geliştirdiğimiz hakkındaki düşüncelerimizi kökünden değiştirmemiz gerekiyor. Yapay Zekâ Ölümsüzlüğü isimli yeni kitabımda detaylı olarak değindiğim bu konuda insanlığı kurtarabilecek 2 seçenek olduğunu belirttim. İlki yapay zekayı kodlayan insanların ahlaki kapsamlılığını geliştirmek. İkincisi ise yapay zekayı, çoğu insanın yapabileceğinden çok daha yüksek bir ahlaki kodla çalışacak şekilde kodlamak. Daha sonra ise yapay zekayı kendisini kodlayacak şekilde yetkilendirmek.

Bazı meslekler tarihe gömülecek

Tekrarlayan ve dar uzmanlık alanlarına dayanan birçok iş, yapay zekâ veya robotlara yenilecektir. Hollanda'daki sevkiyat limanlarında kullanılan sürücüsüz otomobil teknolojileri bu alanlara iyi bir örnek olabilir. Birçok manuel iş, robotlar tarafından ve teknik uzmanlık gerektiren birçok iş, yapay zekâ tarafından yapılacak. Yapay zekâ, doktorlar, avukatlar, muhasebeciler ve diğer danışmanlık hizmetleri gibi işlerin birçok yönünün halihazırda yerini aldı ancak yapay zekanın tüm meslekleri hükümsüz kılma ihtimali olmadığı unutulmamalı.