Yapay zeka teknolojisiyle ihracata odaklandı
Ar-Ge çalışmalarına ağrılık veren Procat, yapay zeka entegreli çözümleri ile hizmet ihracatına odaklandı. Çağrı merkezlerinde performans yönetimi üzerine yeni teknolojiler geliştiren firma, yurtdışında global şirketlerin çalışan performansını artırmayı hedefliyor.
Procat Arge Yöneticisi Engin Bıçakçı’nın verdiği bilgiye göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye’nin 883. Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen şirket, uzman Ar-Ge kadrosu ile devam eden projelerine patent almayı ve marka tescili sayısını arttırmayı amaçlıyor. Yerinde Ar-Ge sisteminin sunduğu avantajlardan yararlanarak mevcut yapısını daha dinamik bir hale getiren firma, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünlerin Avrupa’ya ihracatını arttırmayı planlıyor.
“Ar-ge merkezi mühendisleri tarafından, sektörde kullanılan konuşma tanıma algoritmalarını iyileştirerek başarı oranı yüksek analiz ürünleri geliştirmeye başladık” diyen Bıçakçı, doğal konuşmayı algılama ve anlamlandırma ile ilgili yazılım çözümlerine odaklandıklarını açıkladı. Hizmet ve yazılım ihracatının yıllardır gündemde olan ve oldukça sık tartışılan bir konu olduğunu hatırlatan Bıçakçı, “Yakın dönemde Ar-Ge merkezi tesciliyle hız kazanan yapay zekâ destekli Qua Services çözümümüzün yeni versiyonunu pazara sunmayı hedefliyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz daima önceliklerimiz arasında olacak. Yeni dönemde hız kesmeden proje üretmeye devam edeceğiz. EU Horizon 2020 kapsamında çalışmalara başladık. Odağımızda dijital çözümler, BOT, yapay zeka, konuşma tanıma teknolojileri, iş zekası ve performans yönetimi araçları ile müşteri hizmetleri, satış ve tahsilat konuları var” dedi.
Bu sene Procat Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarının patentlerini almayı ve tüm Ar-ge faaliyetlerinin sonunda geliştirilen ürünlerin dünya pazarındaki satışlarını yüzde 30 oranında arttırmayı hedefliyoruz” yorumunda bulunan Bıçakçı, sözlerine şöyle devam etti:
“Avrupa çağrı merkezi sektöründeki BT yöneticilerinin Türkiye’ye karşı önyargıları var. Niyetimiz Türkiye merkezli tüm firmaların da güvenilirliğinin artmasına destek olmak. 2019'daki en büyük hedefimiz; kendi mühendislerimizle geliştirdiğimiz ürünlerle dünya genelinde adımızı daha fazla duyurmak. Avrupa’da çağrı merkezlerinde Türk mühendislerin geliştirdiği ünler kullanılsın istiyoruz.”
İkinci Ar-Ge Merkezi İzmir’de Açılacak
Procat’in, konsolide satış cirosunun ortalama %10'unu Ar-Ge harcamaları için ayırdığını kaydeden Bıçakçı, önümüzdeki yıllarda İstanbul’a ek olarak İzmir’de ikinci Ar-Ge merkezimizi açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle