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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Yapay zeka teknolojisinin hiçbir zaman çözemeyeceği hesaplama problemi geliştirildi

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Yapay zeka teknolojisinin hiçbir zaman çözemeyeceği hesaplama problemi geliştirildi

Gün geçtikçe kullanım alanı yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi dur durak bilmiyor. İnsanlığın hayatını kolaylaştırması bir yana, gelecek için bir tehdit mi değil mi sorusu ise kafaları karıştırıyor. Tüm bunlar tartışılagelirken matematik mühendisleri, yapay zeka teknolojisinin asla çözüm bulamayacağı bir hesaplama problemini ortaya koydu.

Yapay zeka teknolojisi çok hızlı öğrenebiliyor ve problemlere çok daha hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyor. Bugün pek çok şirket yapay zekayı kullanarak maliyetleri düşürme yoluna giderken, gelecekte bu teknolojiyi çok daha farklı alanlarda göreceğiz. Diğer yandan yapay zekanın sınırlarını keşfetmeye çalışan bilim insanları ise farklı yollar deniyor. Son olarak matematik mühendislerinin geliştirdiği bir hesaplama problemi var ki yapay zeka teknolojisinin şu an bu probleme çözüm bulabilmesi mümkün görünmüyor. 

Araştırmacılar, makine öğrenimi görünüşte sınırsız bir potansiyel barındırmasına karşın en zeki algoritmaların bile matematiğin sınırlarını geçemeyeceğini farkına varmış durumda.

İsrail Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmalarını sürdüren bir araştırma ekibi, ‘en fazlayı tahmin etmek’ (EMX) olarak adlandırdığı bir makine öğrenimi problemini araştırmış. Bu problemde; bir internet sitesi, siteye en sık gelen ziyaretçilere, hedefli reklam göstermeye çalışıyor. Fakat hangi ziyaretçilerin siteyi ziyaret edeceği, önceden bilinmiyor.

Araştırmacılara göre bu tür bir durumda; çözülmesi gereken matematik problemi, olasılıkla yaklaşık olarak doğru öğrenme (veya PAC öğrenimi) şeklinde bilinen bir makine öğrenimi yapısıyla benzerlikler taşıyor. Fakat ayrıca, Gödel’in bir diğer araştırma alanı olan ve süreklilik hipotezi şeklinde adlandırılan bir matematik ikilemine de benziyor.

Yapay zeka teknolojisinin hiçbir zaman çözemeyeceği hesaplama problemi geliştirildi

Eksiklik kuramı gibi, süreklilik hipotezi de hiçbir zaman doğru veya yanlış olduğu kanıtlanamayan matematik kurallarıyla ilgili. EMX örneğinin koşulları göz önüne alındığında; makine öğrenimi de varsayımsal olarak aynı ebedî çıkmaza girebilir.

Çalışmada yer almamış olan ve Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde çalışan matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Lev Reyzin, Nature için bu araştırma üzerine yazdığı bir yorumda şöyle söylüyor: “Araştırmacılar, kaderi süreklilik hipotezine bağlı olan bir makine öğrenimi problemi belirlemişler ve çözümünü, ebediyen ulaşılamaz bir yere bırakmışlar.”

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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