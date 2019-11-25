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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Yapay zeka teknolojisi ile kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi artacak

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Yapay zeka teknolojisi ile kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi artacak

Çağımızın en önemli teknolojilerinden biri olarak yükselişine devam eden yapay zeka uygulamaları günümüzde, otomotiv, tekstil, eğitim, insan kaynakları ve pazarlama gibi birçok alanda katma değer sağlayarak otomasyon süreçlerini bir üst seviyeye çıkarıyor. Müşteri deneyimlerini özelleştirerek en uygun hizmeti sunmayı amaçlayan e-ticaret firmaları da yapay zekadan makine öğrenmesine, veri biliminden derin öğrenmeye kadar birçok teknolojiden faydalanıyor.

2022’ye kadar 700 trilyon doları bulması beklenen e-ticaret endüstrisi, platformlarını kullanan tüketicilere, yapay zekanın da katkısıyla kullanım kolaylığı sağlarken ürün performanslarını ve karlılığı artırıyor. Yapay zekanın e-ticaret sitelerine entegresi, endüstrideki yapı taşlarını tamamen değiştirerek kullanıcılar için gelişmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye’de yapay zekanın gelişmesi ve kalkınmaya yüksek katma değer sağlamak için kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin her ayın üçüncü çarşambası İTÜ Teknokent ARI 3’te düzenlediği TRAI meet-up’ında da “E-Ticaret ve Yapay Zeka” konusu ele alındı. E-ticaret sitelerinde kullanılan yapay zeka tabanlı öneri sistemleri, bilgi teorisi, akıllı veri, resim üzerinden ürün sorgulatma gibi birçok konunun ele alındığı meet-up’ta katılımcılarla yapay zekanın e-ticarete entegresine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu’nun konuya ilişkin değerlendirmesine göre e-ticaretteki en büyük zorluk, müşterinin ilgisinin çekilmesi ve sadakatinin sağlanması olarak göze çarpıyor ve e-ticaret siteleri bunun için her türlü veriyi kullanarak, kişiye özel ürünlerin seçilmesi, kişiye ve duruma özel tavsiyeler tahmin edilmesi gibi birçok alanda yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi konulardan faydalanıyor.

Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi

E-ticaret sitelerinde kullanılan yapay zeka sistemlerinin başında arama konsollarının kişiye özel hale getirilmesi yer alıyor. Yapay zeka sayesinde müşterilerin alışveriş alışkanlıkları, ilgi alanları veya site içi hareketleri gibi bilgiler bir araya getirilerek sistemin, tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunabilmesi mümkün kılınıyor. Geliştirilen algoritmalar tamamen yapay zekanın kontrolünde çalışarak müşterilerin geçmiş verilerini de ele alıp her seferinde farklı ve daha iyi öneriler yapabiliyor. Bu sayede müşterilerin ilgisi siteye çekilirken aynı zamanda yönlendirilmesi de sağlanıyor. Yapılan aramalar sırasında, “bunu mu demek istediniz” önerisi, otomatik tamamlama, görsel öneriler gibi sistemler sayesinde son kullanıcı istenilen ürünlere yönlendirilebiliyor. Toplanan veriler işlenerek farklı müşterilere farklı indirimlerin sunulması ya da aynı aramada farklı müşterilere farklı ürünlerin gösterilmesi gibi çeşitli alanlarda e-ticaret sitelerine fayda sağlamak amaçlı kullanılıyor.

Türkiye’de yapay zekanın gelişmesi ve bu alanda yatırım yapacaklara doğru bir kaynak sunabilmek amacıyla yola çıkan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zeka altyapılarında son gelişmelere dair bakış açılarının paylaşıldığı ve düzenli olarak gerçekleştirilen TRAI Meet-Up etkinliklerinde her ay yapay zekanın farklı bir kullanım alanı ele alınıyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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